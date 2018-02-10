Узбекистан и Украина намерены совместно разводить свиней и крупный рогатый скот

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Узбекистан посетит делегация Ассоциации животноводов Украины во главе с председателем Ириной Парамар.

Как сообщает ИА "Жахон", визит запланирован на вторую декаду февраля.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Узбекистан и Украина возобновят авиасообщение уже в этом году

Цель встречи — установление тесных взаимовыгодных отношений и активизацию узбекско-украинского делового сотрудничества.

Представители Украины проведут переговоры в Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана с участием руководства Ассоциации племенного животноводства "Насл Хизмат", хокимом Ташкентской области и руководителями фермерских хозяйств.

В ходе визита также будут обсуждены вопросы, связанные с совместными проектами по разведению свиней и крупного рогатого скота, а также обменом опытом в данной отрасли.