Ташкентцы испытают рейсовые автобусы из Беларуси

Эти автобусы являются низкопольными и оснащены специальным оборудованием для инвалидных колясок и людей с ограниченными физическими возможностями

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В четверг, 8 февраля, в Ташкент из Белоруссии были доставлены два экспериментальных автобуса.

Как сообщает пресс-служба компании "Тошшахартрансхизмат", речь идет об автобусах большой и средней вместимости МАЗ класса Lotos, работающих на природном газе.

"Эти автобусы являются низкопольными и оснащены специальным оборудованием для инвалидных колясок и людей с ограниченными физическими возможностями, что создает большие удобства для пассажиров", — говорится в сообщении.

Испытание автобусов пройдет в автопарках, входящих в состав АО "Тошшахартрансзимат".

© Commons.wikimedia/ Bekhruzbek Ochilov В Самарканде в апреле запустят двухэтажные автобусы

Напомним, ранее компания JV MAN Auto-Uzbekistan передала "Тошшахартрансхизмат" первую партию из 50 современных низкопольных автобусов MAN A22 CNG, работающих на сжатом природном газе.

Планируется пополнить столичный автопарк 350 автобусами MAN. Все они будут собраны на заводе в Самарканде.