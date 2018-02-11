Ташкентцы испытают рейсовые автобусы из Беларуси

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В четверг, 8 февраля, в Ташкент из Белоруссии были доставлены два экспериментальных автобуса.
Как сообщает пресс-служба компании "Тошшахартрансхизмат", речь идет об автобусах большой и средней вместимости МАЗ класса Lotos, работающих на природном газе.
"Эти автобусы являются низкопольными и оснащены специальным оборудованием для инвалидных колясок и людей с ограниченными физическими возможностями, что создает большие удобства для пассажиров", — говорится в сообщении.
Испытание автобусов пройдет в автопарках, входящих в состав АО "Тошшахартрансзимат".
Планируется пополнить столичный автопарк 350 автобусами MAN. Все они будут собраны на заводе в Самарканде.