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ВВП на душу населения в Узбекистане вырос по итогам 2017 года почти на 4%

© Flickr/ Day Donaldson
Экономика
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Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг, которая увеличилась на 6,9% относительно 2016 года

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Согласно предварительным данным Государственного комитета по статистике, объем ВВП Республики Узбекистан за 2017 год в текущих ценах составил 249 трлн 136,4 млрд сумов и вырос на 5,3% относительно аналогичного периода 2016 года.

По итогам года ВВП на душу населения составил 7692 тыс. сумов, что на 3,6% больше, чем в 2016 году.

"Экономический рост обусловлен положительными темпами роста основных отраслей национальной экономики. Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями национальной экономики, составила 89,8% от общего объема ВВП и выросла на 5,3%. Чистые налоги на продукты составили 10,2% в структуре ВВП и продемонстрировали аналогичный прирост на уровне 5,3%", — говорится в сообщении.

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг, которая выросла на 6,9% относительно 2016 года. Торговля, включая услуги по проживанию и питанию, выросла на 3,9%, перевозка и хранение, информация и связь — на 8,9%.

Добавленная стоимость промышленности продемонстрировала прирост на 4,6%, что составило 26,7% в структуре ВВП. Рост в промышленности в целом обеспечен за счет увеличения добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (114,6%) и обрабатывающей промышленности (102,8%).

"В результате проводимых масштабных работ по строительству многоквартирных жилых зданий, индивидуального жилья по типовым проектам, инженерных и транспортных коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры и других прирост объема строительных работ составил 5,6%. В структуре ВВП удельный вес строительства составил 6,8%", — отметили в Госкомстате.

В 2017 году 81% от общего объема ВВП пришелся на негосударственный сектор экономики, 19% — на государственный сектор.

Валовой внутренний продукт (ВВП) — общепринятое сокращение. ВВП — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.

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Теги:
Государственный комитет по статистике, Валовой внутренний продукт



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