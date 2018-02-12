Евро обрушился, доллар немного укрепился к суму: курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 13 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей упал на 139,12 сума и составил 10 057,73 сума.

Такие данные приводит Центральный банк республики.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 1,38 сума — до 8188,33 сума.

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Рубль незначительно снизился — на 3,90 сума — и стоит 140,96 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.