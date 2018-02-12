Евро обрушился, доллар немного укрепился к суму: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей упал на 139,12 сума и составил 10 057,73 сума.
Такие данные приводит Центральный банк республики.
По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 1,38 сума — до 8188,33 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.