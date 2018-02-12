В Хорезме появятся пять новых промышленных зон

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Хорезмской области в ближайшее время будут созданы пять новых малых промышленных зон, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для их успешного развития Шавкат Мирзиёев поручил Фонду реконструкции и развития Узбекистана открыть специальную кредитную линию в размере 50 миллионов долларов. Эти средства будут направляться на софинансирование инвестиционных проектов, реализуемых в МПЗ, а также в свободной экономической зоне "Хазарасп".
Недвижимое государственное имущество, находящееся на территории зон, передадут бизнесу в долгосрочную аренду на 5 лет. Речь идет о девяти объектах, среди которых бывшие детские сады, медицинские и образовательные учреждения.
После заключения договора администрация зон также окажет предпринимателям помощь в оформлении проектно-сметной документации и, при необходимости, в подготовке пакета документов для получения льготного кредитования. Кроме того, хокимияты районов и городов при поддержке "Узбекэнерго" и "Узтрансгаза" за счет собственных средств построят необходимые инженерные коммуникации и инфраструктуру.