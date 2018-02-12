В Хорезме появятся пять новых промышленных зон

Для их успешного развития Шавкат Мирзиёев поручил Фонду реконструкции и развития Узбекистана открыть специальную кредитную линию в размере 50 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Хорезмской области в ближайшее время будут созданы пять новых малых промышленных зон, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik/ Саид Царнаев В Хорезмской области запустили новое предприятие по выпуску тары

По одной новой зоне появится в Ургенчском, Хазараспском и Шаватском районах, а две — в городе Ургенче.

Для их успешного развития Шавкат Мирзиёев поручил Фонду реконструкции и развития Узбекистана открыть специальную кредитную линию в размере 50 миллионов долларов. Эти средства будут направляться на софинансирование инвестиционных проектов, реализуемых в МПЗ, а также в свободной экономической зоне "Хазарасп".

Недвижимое государственное имущество, находящееся на территории зон, передадут бизнесу в долгосрочную аренду на 5 лет. Речь идет о девяти объектах, среди которых бывшие детские сады, медицинские и образовательные учреждения.

В последующем при выполнении параметров бизнес-планов, создании и сохранении рабочих мест, своевременной уплате всех налогов и других обязательных платежей, это имущество будет передано в собственность предпринимателям, их эксплуатировавшим. При этом глава государства освободил бизнес от уплаты арены за пользование этими объектами.

После заключения договора администрация зон также окажет предпринимателям помощь в оформлении проектно-сметной документации и, при необходимости, в подготовке пакета документов для получения льготного кредитования. Кроме того, хокимияты районов и городов при поддержке "Узбекэнерго" и "Узтрансгаза" за счет собственных средств построят необходимые инженерные коммуникации и инфраструктуру.