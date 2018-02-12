Товарооборот между Узбекистаном и Южной Кореей достиг 1,2 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Объемы двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Южной Кореей достигли 1,2 миллиарда долларов в год, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом сегодня в Ташкенте в рамках проходящего узбекско-корейского бизнес-диалога заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов.
"Достигнуты объемы товарооборота в размере 1,2 миллиарда долларов в год. Вместе с тем мы можем с уверенностью сказать, что у нас имеются все возможности для значительного увеличения данных показателей", — считает чиновник.
По его словам, сегодня две страны тесно связывают динамично развивающиеся и укрепляющиеся отношения дружбы, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Республика Корея по праву считается одним из ключевых партнеров Узбекистана, а также другом, инвестором и участником реализуемых в республике масштабных программ, направленных на структурные преобразования, модернизацию экономики, расширение и выпуск конкурентоспособной продукции, увеличение экспорта.
В свою очередь исполнительный вице-президент южнокорейской компании Kotra Юн Ван Сок, ссылаясь на данные корейской статистики, также подтвердил, что объем двусторонней торговли между странами растет и за год он увеличился на 35%.
"Из Кореи в Узбекистан в основном поставляют автомобильные запчасти, механизмы и химическую продукцию. Из Узбекистана в Корею импортируют хлопок и текстиль. Сейчас наиболее активные инвестиции в Узбекистан идут со стороны компаний Daewoo, Samsung и LG. Это происходит благодаря новой политике по привлечению иностранных инвестиций", — подчеркнул Юн Ван Сок.
Ранее посол Республики Корея в Узбекистане Квон Ён У заявил, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ближайшее время посетит Узбекистан с государственным визитом.