Товарооборот между Узбекистаном и Южной Кореей достиг 1,2 миллиарда долларов

Об увеличении товарооборота между странами заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов во время узбекско-корейского бизнес-диалога

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Объемы двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Южной Кореей достигли 1,2 миллиарда долларов в год, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом сегодня в Ташкенте в рамках проходящего узбекско-корейского бизнес-диалога заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов.

"Достигнуты объемы товарооборота в размере 1,2 миллиарда долларов в год. Вместе с тем мы можем с уверенностью сказать, что у нас имеются все возможности для значительного увеличения данных показателей", — считает чиновник.

По его словам, сегодня две страны тесно связывают динамично развивающиеся и укрепляющиеся отношения дружбы, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Республика Корея по праву считается одним из ключевых партнеров Узбекистана, а также другом, инвестором и участником реализуемых в республике масштабных программ, направленных на структурные преобразования, модернизацию экономики, расширение и выпуск конкурентоспособной продукции, увеличение экспорта.

REUTERS / Kim Hong-Ji Узбекистан в ближайшее время посетит президент Южной Кореи

Холмурадов заметил, что на сегодняшний день в Узбекистане аккредитовано более 70 представительств корейских компаний, практически во всех отраслях экономики осуществляют деятельность 440 предприятий с корейскими инвестициями, объемы которых превысили 5 миллиардов долларов.

В свою очередь исполнительный вице-президент южнокорейской компании Kotra Юн Ван Сок, ссылаясь на данные корейской статистики, также подтвердил, что объем двусторонней торговли между странами растет и за год он увеличился на 35%.

"Из Кореи в Узбекистан в основном поставляют автомобильные запчасти, механизмы и химическую продукцию. Из Узбекистана в Корею импортируют хлопок и текстиль. Сейчас наиболее активные инвестиции в Узбекистан идут со стороны компаний Daewoo, Samsung и LG. Это происходит благодаря новой политике по привлечению иностранных инвестиций", — подчеркнул Юн Ван Сок.

Ранее посол Республики Корея в Узбекистане Квон Ён У заявил, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ближайшее время посетит Узбекистан с государственным визитом.