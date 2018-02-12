23:07 12 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Уголь на конвейерных лентах во время загрузки

Кыргызстан будет поставлять узбекским предприятиям уголь по приемлемым ценам

© Sputnik/ Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
6720

Договоренности о поставках были заключены в рамках визита рабочей группы во главе с министром внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым в Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Кыргызстан будет поставлять узбекским предприятиям уголь по приемлемым ценам, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были заключены в рамках визита рабочей группы во главе с министром внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым в Кыргызстан.

Стороны также обсудили реализацию контракта на поставку в 2018–2019 годах из Узбекистана в Кыргызстан свежей и переработанной плодоовощной продукции на сумму 50 миллионов долларов и другие вопросы практической реализации торговых соглашений и ускорения совместных проектов промышленной кооперации.

"Представители Кыргызстана выразили интерес в поставках минеральных удобрений и кальцинированной соды из Узбекистана, а также элитных семян хлопчатника узбекской селекции", — отметили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Наряду с этим были обсуждены дальнейшие меры по скорейшему запуску совместных проектов. Так, в Кыргызстане планируется организовать сборочные производства узбекской сельхозтехники, автомобилей "Узавтосаноат", автобусов "Самавто", стиральных машин "Артель", окон, дверей из ПВХ и алюминиевого профиля IMZO, а также создать в Бишкеке филиала школы "Артель Текникал Скул" и торгово-развлекательный центр "Медиапарк" в городе Ош.

Кроме того, стороны договорились о создании зоны кыргызской продукции в торговых сетях Korzinka.uz в Узбекистане и аналогичной зоны узбекской продовольственной продукции и товаров народного потребления в сетевых супермаркетах Кыргызстана.

В рамках визита в Бишкеке был зарегистрирован торговый дом "Узтрейд", который станет своеобразной презентационной площадкой потенциала узбекских экспортеров.

"Отдельно были рассмотрены перспективы сотрудничества в транспортной сфере. Так, достигнуты договоренности о подготовке к запланированному в апреле этого года в КНР очередному заседанию трехсторонней рабочей группы по строительству железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" в целях обеспечения его высокой результативности и выработки конкретных практических мер", — сообщили в министерстве.

Также были обсуждены вопросы активизации и загрузки международного автомобильного коридора "Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар", запущенного в октябре 2017 года.

Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, Международная торговля, Уголь



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Поезд Азербайджанских железных дорог, фото из архива
    Вагончик тронется

    Добраться поездом из Баку в Тбилиси теперь можно будет еще быстрее. Каким образом этого удалось добиться – в материале Sputnik.

  • Верховный суд Беларуси
    Под грифом секретно

    Верховный суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже.

  • Заседание парламента
    Будьте здоровы!

    Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о медпомощи – какими услугами теперь смогут пользоваться граждане двух стран?

  • McDonald's
    Враг кебаба

    Армения готовится к "вторжению" McDonald's: что говорят по этому поводу местные специалисты и почему считают американский фастфуд "пищевым злом"?

  • Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин
    Вам не по зубам

    Политолог прокомментировал слова командующего Национальными вооруженными силами Латвии о проблемах с призывом из-за плохих зубов у населения.

  • Флаг Литвы, архивное фото
    Дефицитный флаг

    По словам продавцов, спрос на литовские флаги у жителей страны увеличился почти в три раза с начала года – в чем причина ажиотажа?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
Последний полет: что происходит на месте падения Ан-148
Россия предложила Узбекистану проводить молодежный форум ежегодно
Любцов: узбекско-российские форумы молодежи должны проходить ежегодно
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054