Договоренности о поставках были заключены в рамках визита рабочей группы во главе с министром внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым в Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Кыргызстан будет поставлять узбекским предприятиям уголь по приемлемым ценам, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были заключены в рамках визита рабочей группы во главе с министром внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым в Кыргызстан.

Стороны также обсудили реализацию контракта на поставку в 2018–2019 годах из Узбекистана в Кыргызстан свежей и переработанной плодоовощной продукции на сумму 50 миллионов долларов и другие вопросы практической реализации торговых соглашений и ускорения совместных проектов промышленной кооперации.

"Представители Кыргызстана выразили интерес в поставках минеральных удобрений и кальцинированной соды из Узбекистана, а также элитных семян хлопчатника узбекской селекции", — отметили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Наряду с этим были обсуждены дальнейшие меры по скорейшему запуску совместных проектов. Так, в Кыргызстане планируется организовать сборочные производства узбекской сельхозтехники, автомобилей "Узавтосаноат", автобусов "Самавто", стиральных машин "Артель", окон, дверей из ПВХ и алюминиевого профиля IMZO, а также создать в Бишкеке филиала школы "Артель Текникал Скул" и торгово-развлекательный центр "Медиапарк" в городе Ош.

Кроме того, стороны договорились о создании зоны кыргызской продукции в торговых сетях Korzinka.uz в Узбекистане и аналогичной зоны узбекской продовольственной продукции и товаров народного потребления в сетевых супермаркетах Кыргызстана.

В рамках визита в Бишкеке был зарегистрирован торговый дом "Узтрейд", который станет своеобразной презентационной площадкой потенциала узбекских экспортеров.

"Отдельно были рассмотрены перспективы сотрудничества в транспортной сфере. Так, достигнуты договоренности о подготовке к запланированному в апреле этого года в КНР очередному заседанию трехсторонней рабочей группы по строительству железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" в целях обеспечения его высокой результативности и выработки конкретных практических мер", — сообщили в министерстве.

Также были обсуждены вопросы активизации и загрузки международного автомобильного коридора "Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар", запущенного в октябре 2017 года.