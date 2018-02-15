Республиканская комиссия по подготовке проекта Налогового кодекса усовершенствует бюджетную политику
Договоренности об этом достигнуты в рамках визита в Ташкент корейской делегации во главе с заместителем премьер-министра, министром стратегии и финансов Ким Донг Ёном
Предполагается, что в городе максимально автоматизируют систему теплоснабжения и оснастят ее дистанционным управлением
Договоренность об открытии компанией "Узтрейд" совместно с южнокорейской Suwon торгового дома в Сеуле была достигнута еще в ноябре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Корею
Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана остаются Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан и Кыргызстан, на долю которых приходится 41,4% оборота
Задача технопарка — внедрение на узбекских предприятиях легкой промышленности самых современных южнокорейских инноваций, а также проведение совместных исследовательских работ
Государство выделит фермерам, желающим выращивать хлопок-сырец, кредиты под 3% годовых и необходимую технику, а также поможет реализовать готовую продукцию
Сегодня республика экспортирует в соседнюю страну текстильную продукцию, свежие и переработанные плодоовощи, природный газ, минеральные удобрения, пластмассы, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование