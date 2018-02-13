Узбекистан профинансирует поставку своих товаров на кыргызский рынок

Сегодня республика экспортирует в соседнюю страну текстильную продукцию, свежие и переработанные плодоовощи, природный газ, минеральные удобрения, пластмассы, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекские банки профинансируют поставку отечественной продукции на кыргызский рынок, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На днях Кыргызскую Республику посетила рабочая группа во главе с министром внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. В рамках визита узбекские "Узнацбанк", банк "Асака" и Промстройбанк подписали с "РСК Банком" и "Айыл Банком" Кыргызстана соглашения о сотрудничестве, предусматривающие установление кредитного лимита и механизм финансирования торговых операций по экспорту узбекских товаров и услуг.

© Sputnik/ Виталий Аньков Кыргызстан будет поставлять узбекским предприятиям уголь по приемлемым ценам

Договоренности об этом были достигнуты сторонами еще в декабре 2017 года в Ташкенте, когда на правительственном уровне было подписано Соглашение по финансовому сотрудничеству. Документ предусматривает открытие узбекскими коммерческими банками специальных кредитных линий в размере 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции производителей Узбекистана на кыргызский рынок.

Уже в ближайшее время совместно с отраслевыми предприятиями двух стран планируется определить перечень конкретных проектов для открытия торгового финансирования.

Так, во время рабочего визита первый контракт был заключен на поставку узбекской сельскохозяйственной техники путем рефинансирования через "Айыл банк". Договор предусматривает поставку на общую сумму 600 тысяч долларов партии оборудования, оснасток и комплектующих частей для организации сборки техники за счет средств специальной кредитной линии.

Отметим, что сегодня Узбекистан экспортирует в соседнюю страну текстильную продукцию, свежие и переработанные плодоовощи, природный газ, минеральные удобрения, пластмассы, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.

Из Кыргызстана в Узбекистан поставляются транспортные средства, лом из черных металлов, энергоносители, строительные материалы, изделия из стекла.

В настоящее время в Узбекистане функционирует 53 предприятия с участием кыргызского капитала, в том числе четыре — со стопроцентными иностранными инвестициями.

Основные сферы их деятельности — производство стройматериалов, кондитерских изделий и обуви, розничная торговля, услуги в сфере общепита, рекламная деятельность, транспортно-экспедиторские услуги. В свою очередь на территории Кыргызстана было создано 20 предприятий при участии резидентов Узбекистана, 18 из них — действующие.