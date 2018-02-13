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Сбор хлопка

На что могут рассчитывать в Узбекистане фермеры-хлопкоробы

STR / AFP
Экономика
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Государство выделит фермерам, желающим выращивать хлопок-сырец, кредиты под 3% годовых и необходимую технику, а также поможет реализовать готовую продукцию

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление кабмина об организации хлопково-текстильного производства в республике.

Согласно тексту документа, для предприятий и фермеров, производящих хлопковое волокно, будут созданы следующие условия:

  • Организаторы хлопково-текстильного производства могут приобретать сельскохозяйственную технику по лизингу;
  • Сертификация хлопкового волокна для собственных нужд осуществляется на добровольной основе;
  • Объемы произведенного хлопкового волокна, превышающие потребность собственных производственных мощностей, реализуются организатором производства по прямым контрактам или через биржевые торги;
  • Полученные семена хлопчатника реализуются через биржевые торги, то же касается дополнительной продукции (линт, улюк и другие), а отходы переработки семян хлопчатника (шрот, шелуха) — по прямым договорам, в первую очередь фермерским хозяйствам, а также другим отечественным потребителям;
  • Цена на хлопок-сырец устанавливается на договорной основе с учетом рентабельности фермерских хозяйств и не должна быть ниже установленных цен для государственных нужд.

Хлопок-сырец
© AFP 2018/ NOAH SEELAM
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В десятидневный срок будет определен список фермерских хозяйств, которым органы власти окажут практическое содействие в заключении ими договоров контрактации с организаторами хлопково-текстильного производства.

В недельный срок будет разработан и утвержден типовой договор контрактации на выращивание и поставку хлопка-сырца, который в дальнейшем будет заключаться между фермерскими хозяйствами и организаторами хлопково-текстильного производства.

Генпрокуратуре Узбекистана поручено следить за неукоснительным исполнением условий договоров, а также эффективным использованием земель в рамках хлопково-текстильного производства.

Документом определено, что организаторам хлопково-текстильного производства в течение 2018 года будут выдаваться кредиты под 3% годовых за счет средств Фонда целевого финансирования госзакупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства при кабмине.

Размер кредитов будет равен не менее 60% от расчетной потребности для финансирования выращивания и поставки хлопка-сырца.

Окончательные расчеты с фермерскими хозяйствами — 90% от стоимости закупаемого хлопка-сырца — будут производиться в период с сентября по декабрь 2018 года, а оставшаяся часть — до 1 апреля 2019 года.

Уборка хлопка
© Sputnik/ Валерий Шустов
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Средства, выделяемые в целях выращивания хлопка-сырца для хлопково-текстильного производства, перечисляются на специальный счет фермерского хозяйства и могут быть использованы исключительно для приобретения товаров (работ и услуг), необходимых для выращивания нового урожая. Данные деньги нельзя использовать для погашения ранее возникших обязательств владельцев счетов, не связанных с выращиванием нового урожая.

Налогами не будут облагаться денежные средства и имущество, получаемые и передаваемые организаторами хлопково-текстильного производства и фермерскими хозяйствами.

Теги:
постановление, выращивание, хлопок, Узбекистан



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