На что могут рассчитывать в Узбекистане фермеры-хлопкоробы

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление кабмина об организации хлопково-текстильного производства в республике.
Согласно тексту документа, для предприятий и фермеров, производящих хлопковое волокно, будут созданы следующие условия:
- Организаторы хлопково-текстильного производства могут приобретать сельскохозяйственную технику по лизингу;
- Сертификация хлопкового волокна для собственных нужд осуществляется на добровольной основе;
- Объемы произведенного хлопкового волокна, превышающие потребность собственных производственных мощностей, реализуются организатором производства по прямым контрактам или через биржевые торги;
- Полученные семена хлопчатника реализуются через биржевые торги, то же касается дополнительной продукции (линт, улюк и другие), а отходы переработки семян хлопчатника (шрот, шелуха) — по прямым договорам, в первую очередь фермерским хозяйствам, а также другим отечественным потребителям;
- Цена на хлопок-сырец устанавливается на договорной основе с учетом рентабельности фермерских хозяйств и не должна быть ниже установленных цен для государственных нужд.
В недельный срок будет разработан и утвержден типовой договор контрактации на выращивание и поставку хлопка-сырца, который в дальнейшем будет заключаться между фермерскими хозяйствами и организаторами хлопково-текстильного производства.
Генпрокуратуре Узбекистана поручено следить за неукоснительным исполнением условий договоров, а также эффективным использованием земель в рамках хлопково-текстильного производства.
Документом определено, что организаторам хлопково-текстильного производства в течение 2018 года будут выдаваться кредиты под 3% годовых за счет средств Фонда целевого финансирования госзакупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства при кабмине.
Размер кредитов будет равен не менее 60% от расчетной потребности для финансирования выращивания и поставки хлопка-сырца.
Окончательные расчеты с фермерскими хозяйствами — 90% от стоимости закупаемого хлопка-сырца — будут производиться в период с сентября по декабрь 2018 года, а оставшаяся часть — до 1 апреля 2019 года.
Налогами не будут облагаться денежные средства и имущество, получаемые и передаваемые организаторами хлопково-текстильного производства и фермерскими хозяйствами.