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Узбекско-корейский текстильный технопарк

Узбекистан и Корея запустят в сентябре еще один текстильный технопарк

Пресс-служба Узбекенгилсаноат
Экономика
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Задача технопарка — внедрение на узбекских предприятиях легкой промышленности самых современных южнокорейских инноваций, а также проведение совместных исследовательских работ

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея в сентябре этого года планируют запустить в Ташкенте современный текстильный технопарк, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом во вторник в ходе первого узбекско-корейского заседания по вопросам экономического сотрудничества сообщил глава Госкоминвестиций республики Азим Ахмедхаджаев.

Сотрудник промышленного предприятия проводит настройку оборудования
© Sputnik/ Максим Блинов
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Новый объект будет создан на территории Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

Финансирование проекта осуществляется за счет грантовых средств, предоставленных правительством Южной Кореи. Это порядка 15 миллионов долларов, которые будут направлены на строительные работы, приобретение и монтаж технологического оборудования, обучение персонала.

Среди основных задач технопарка — организация передачи и внедрения на узбекских предприятиях легкой промышленности самых современных южнокорейских инноваций. Кроме того, задачей технопарка станет проведение совместных исследовательских работ в области материаловедения, красильно-отделочных производств, дизайна тканей и одежды, развития альтернативных источников энергии.

В составе технопарка будут возведены высокотехнологичные трех- и пятиэтажные административные здания с офисными помещениями, а также отдельное здание общей полезной площадью свыше 10 тысяч квадратных метров для организации экспериментального производства с применением энергоемких технологий, оснащенного солнечными батареями.

В сборочном цехе технопарка. Архивное фото
© Sputnik/ Игорь Зарембо
В каждом районе Ташкента появится технопарк
Кроме того, свыше 4 тысяч квадратных метров территории будет отведено под несколько корпусов, где разместятся учебные классы, конференц-залы, выставочные помещения, лаборатории, офисы, оранжерея и другие объекты.

Неподалеку расположится и современная экспериментально-научная лаборатория. Она будет оснащена последними образцами ведущего ткацкого, вязального, красильно-отделочного и швейного оборудования.

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Теги:
Южная Корея, Узбекистан



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