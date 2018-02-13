Узбекистан и Корея запустят в сентябре еще один текстильный технопарк

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея в сентябре этого года планируют запустить в Ташкенте современный текстильный технопарк, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом во вторник в ходе первого узбекско-корейского заседания по вопросам экономического сотрудничества сообщил глава Госкоминвестиций республики Азим Ахмедхаджаев.
Финансирование проекта осуществляется за счет грантовых средств, предоставленных правительством Южной Кореи. Это порядка 15 миллионов долларов, которые будут направлены на строительные работы, приобретение и монтаж технологического оборудования, обучение персонала.
Среди основных задач технопарка — организация передачи и внедрения на узбекских предприятиях легкой промышленности самых современных южнокорейских инноваций. Кроме того, задачей технопарка станет проведение совместных исследовательских работ в области материаловедения, красильно-отделочных производств, дизайна тканей и одежды, развития альтернативных источников энергии.
В составе технопарка будут возведены высокотехнологичные трех- и пятиэтажные административные здания с офисными помещениями, а также отдельное здание общей полезной площадью свыше 10 тысяч квадратных метров для организации экспериментального производства с применением энергоемких технологий, оснащенного солнечными батареями.
Неподалеку расположится и современная экспериментально-научная лаборатория. Она будет оснащена последними образцами ведущего ткацкого, вязального, красильно-отделочного и швейного оборудования.