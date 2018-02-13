Экспорт машин и оборудования в январе вырос втрое по сравнению с 2017 годом

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана остаются Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан и Кыргызстан, на долю которых приходится 41,4% оборота

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь этого года составил около 1,8 млрд долларов, в том числе экспорт — около 0,7 млрд долларов, импорт — 1,1 млрд долларов, следует из данных Управления статистики внешнеэкономической деятельности и торговли Государственного комитета по статистике.

Сальдо внешней торговли составило минус 433,9 млн долларов, в том числе со странами СНГ — минус 161,9 млн долларов, а с другими странами — минус 272 млн долларов.

© Flickr/ Day Donaldson Сфера услуг стала основным драйвером роста ВВП Узбекистана в 2017 году

Отмечается, что за последние годы в республике изменилась структура экспорта и наблюдается увеличение почти по всем группам товаров и услуг.

Основную долю в структуре экспорта страны занимают услуги — 34,1%, из которых 16,1% приходится на транспортные услуги, 24,2% занимает экспорт нефтепродуктов и энергоносителей, 8,2% — на химическую продукцию и изделия из нее, 7,2% — на продовольственные товары, 4,8% — на черные и цветные металлы.

Экспорт машин и оборудования увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза за счет роста экспорта трансформаторов и аккумуляторов на 46,7%, а также экспорта котлов, оборудования, механических приспособлений и их частей на 9,1%.

Объем экспорта продовольственных товаров увеличился на 40,8% за счет роста экспортных поставок пшеницы в 6,8 раза и плодоовощной продукции — на 28,8%. Увеличение объемов экспорта энергоносителей и нефтепродуктов в 2,3 раза наблюдается за счет увеличения экспорта природного газа в 3,3 раза.

В структуре импорта основная доля (35,4%) приходится на машины и оборудование, а также на химическую продукцию и изделия из нее (14,8%).

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана остаются Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан и Кыргызстан, на долю которых приходится 41,4% внешнеторгового оборота, среди других стран — Китай, Республика Корея, Турция, Германия, Афганистан, Латвия, Литва, Индия, Иран, доля которых в общей сложности составила 41% от всего оборота.