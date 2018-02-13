Узбекско-корейский торговый дом в Сеуле начнет действовать в марте

Договоренность об открытии компанией "Узтрейд" совместно с южнокорейской Suwon торгового дома в Сеуле была достигнута еще в ноябре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Корею

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В марте этого года в Сеуле откроется первый Узбекско-корейский торговый дом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом во вторник в ходе первого узбекско-корейского заседания по вопросам экономического сотрудничества сообщил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Напомним, что договоренности об открытии компанией "Узтрейд" совместно с южнокорейской Suwon торгового дома и шоу-рума в Сеуле, где будет представлена узбекская продукция, были достигнуты еще в ноябре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Корею.

"Мы готовы расширить прямые поставки в Республику Корея стратегических товаров, таких, как урановый концентрат, цветные и редкоземельные металлы, а также кабельно-проводниковая продукция, хлопчатобумажная пряжа, готовые текстильные изделия, плодоовощная и другая востребованная продукция", — сказал министр.

При этом он добавил, что у Кореи Узбекистан готов приобретать самое высокотехнологичное оборудование для нужд промышленности республики. По его словам, в этих целях узбекская сторона намерена активно использовать возможности Узбекско-корейского торгового дома в Сеуле, который начнет функционировать уже с марта этого года.

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Ходжаев считает, что две страны сегодня обладают большим незадействованным потенциалом для увеличения торгового оборота между ними. Уже в ближайшее время, как он отметил, Узбекистан и Корея смогут выйти на объем двусторонней торговли в три миллиарда долларов. Отметим, что по итогам прошлого года этот показатель составил свыше 1,3 миллиарда долларов.