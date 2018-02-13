В Намангане французы займутся модернизацией центрального отопления

Предполагается, что в городе максимально автоматизируют систему теплоснабжения и оснастят ее дистанционным управлением

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Французская компания Veolia модернизирует систему центрального отопления Намангана.

Как сообщает UzReport.news, представители Министерства финансов Узбекистана уже провели переговоры с делегацией Veolia, обсудив управление тепловыми ресурсами в Намангане.

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Предполагается, что в городе применят современные разработки систем центрального теплоснабжения четвертого поколения, а также низкотемпературного оборудования закрытой системы с максимальной автоматизацией и дистанционным управлением системы мониторинга.

По расчетам французских специалистов, в Намангане кардинально улучшатся показатели по теплоснабжению, в том числе обеспечению стабильной подачи тепла в пиковый период потребления. Кроме того, город будет экономить 24,5 миллиона кубометров природного газа в год и получит потенциальную валютную выручку от экспорта газа в объеме до $3,1 миллиона в год.