В Намангане французы займутся модернизацией центрального отопления

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Французская компания Veolia модернизирует систему центрального отопления Намангана.
Как сообщает UzReport.news, представители Министерства финансов Узбекистана уже провели переговоры с делегацией Veolia, обсудив управление тепловыми ресурсами в Намангане.
По расчетам французских специалистов, в Намангане кардинально улучшатся показатели по теплоснабжению, в том числе обеспечению стабильной подачи тепла в пиковый период потребления. Кроме того, город будет экономить 24,5 миллиона кубометров природного газа в год и получит потенциальную валютную выручку от экспорта газа в объеме до $3,1 миллиона в год.