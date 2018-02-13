Узбекистан и Южная Корея создадут консультативный совет по вступлению в ВТО

Договоренности об этом достигнуты в рамках визита в Ташкент корейской делегации во главе с заместителем премьер-министра, министром стратегии и финансов Ким Донг Ёна

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан и Южная Корея создадут консультативный совет, который будет оказывать содействие узбекской стороне по вступлению во Всемирную торговую организацию, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были достигнуты в рамках визита в Ташкент корейской делегации во главе с заместителем премьер-министра, министром стратегии и финансов Ким Донг Ёна.

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По словам главы узбекского министерства внешней торговли Жамшида Ходжаева, в настоящее время Республикой Узбекистан проводятся комплексные мероприятия, направленные на дальнейшую либерализацию внешней торговли.

"В этих целях в прошлом году мы приняли решение по возобновлению процесса вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию. В этом плане мы приветствуем достигнутые на высшем уровне договоренности по содействию правительства Кореи в процессе вступления Узбекистана в ВТО", – подчеркнул чиновник, выступая во вторник на узбекско-корейском заседании по вопросам экономического сотрудничества.

Он также отметил, что в ходе настоящего визита стороны договорились в самые сжатые сроки сформировать совместный консультативный совет и провести его заседание в целях выработки комплексных мер по содействию вступления Узбекистана в данную организацию.

"При этом ключевой отраслью экономики Узбекистана является сельское хозяйство. В этой связи мы планируем совместно с корейской стороной провести оценку последствий вступления Узбекистана в ВТО именно на сельскохозяйственный сектор нашей республики", – заявил глава ведомства.

Напомним, что Узбекистан и Корея подписали специальную "дорожную карту" по оказанию содействия корейской стороной по вступлению Узбекистана в ВТО, в том числе путем оценки последствий вхождения в данную организацию, экспертизы национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО, а также технической, консультативной и экспертной поддержки заинтересованных министерств и ведомств.

Ранее делегация ЕС в Узбекистане заявляла, что готова оказать содействие республике во вхождении во Всемирную торговую организацию, в том числе в рамках создаваемого Совета по инвестициям.

Членами ВТО являются 164 государства. Узбекистан выступает в организации в качестве государства-наблюдателя.