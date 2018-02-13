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Мирзиёев инициировал новые реформы в налоговой сфере

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Республиканская комиссия по подготовке проекта Налогового кодекса усовершенствует бюджетную политику

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане создана Республиканская комиссия по подготовке проекта Налогового кодекса в новой редакции, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на распоряжение президента Шавката Мирзиёева.

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Как отмечается в документе, в стране все еще остается неудовлетворительным состояние выявления дополнительных резервов увеличения доходов республиканского и местных бюджетов, внедрения современных технологий в процесс налогового администрирования.

Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования деятельности налоговых органов республики, в том числе по взаимодействию с налогоплательщиками и государственными органами, своевременному и полному взысканию налоговой задолженности, внедрению эффективных современных форм и методов налогового контроля.

Новая комиссия, которую возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, должна на первом этапе до 1 апреля 2018 года разработать проект Концепции по совершенствованию налогово-бюджетной политики, а на втором — до 1 июля 2018 года проект Налогового кодекса в новой редакции.

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При подготовке документов эксперты должны ориентироваться на внедрение методов, способствующих максимальному нивелированию налоговой нагрузки на субъекты малого и крупного бизнеса, снижение общего налогового бремени, усиление стимулирующей роли налогов в развитии производства и сферы оказания услуг, отмену неэффективных налогов и сборов.

Кроме того, в документах планируется предусмотреть упрощение механизма исчисления налога на доходы физических лиц на основе критического изучения действующей системы налогообложения с учетом передового опыта зарубежных стран, установить четкие границы понятий "налоговая льгота" и "налоговая преференция", сроков предоставления временных льгот.

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Еще одна целевая задача — унификация налогового законодательства с увеличением норм прямого действия, а также упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования, а также обеспечение последовательной защиты прав налогоплательщиков.

Ранее представители Государственного налогового комитета заявляли, что Узбекистан в перспективе может перейти на так называемую плоскую шкалу налогообложения. Она подразумевает налог, взимаемый по единой ставке при любом уровне дохода, то есть единую ставку подоходного налога. Эта система налогообложения часто обсуждается в качестве альтернативы прогрессивному налогообложению, которое сегодня действует в Узбекистане.

Теги:
реформа, налоги, Узбекистан



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