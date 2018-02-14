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Перед входом в пункт обмена валюты

Нацбанк Таджикистана откроет обменник на границе с Узбекистаном

© Sputnik/ Роман Галкин
Экономика
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (16)
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Обмен валюты будут производить кредитные учреждения с учетом того, что в Таджикистане деятельность частных обменников вне закона

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Национальный банк Таджикистана планирует организовать обменные пункты на границах республики с Узбекистаном и Кыргызстаном, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на представительство Национального банка Таджикистана в Согдийской области.

"В ближайшее время рядом с пунктами контроля на границах Таджикистана с Узбекистаном и Кыргызстаном заработают пункты обмена валюты", — уточняется в сообщении.

Обмен валюты будут производить кредитные учреждения с учетом того, что в Таджикистане деятельность частных обменников вне закона.

Как объяснили в регуляторе, такой шаг позволит изменить к лучшему ситуацию, когда из-за отсутствия обменников на границе граждане соседних государств были вынуждены обменивать валюту на черном рынке.

В субботу и воскресенье, когда банки и кредитные организации не работают, трудно обменять доллары, евро или рубли даже в Худжанде.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (16)

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Теги:
обмен валюты, Таджикистан, Узбекистан



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