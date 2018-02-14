Таджикистан начнет экспортировать в Узбекистан электричество

На фоне общего потепления отношений и наращивания взаимных культурных и экономических контактов стало известно о том, что во время визита Мирзиёева в Душанбе между странами может быть заключено соглашение о поставках электроэнергии

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Таджикистан может начать поставлять электроэнергию в Узбекистан уже в первой половине текущего года.

Как передают таджикские СМИ, общий объем экспорта должен быть не менее 1,5 млдр киловатт часов в год.

В настоящее время Душанбе и Ташкент обсуждают условия поставок. Итоговое решение будет принято во время официальной поездки главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в столицу РТ.

© Sputnik/ Сергей Мальгавко "Узбекэнерго" будет сотрудничать с энергосистемой РТ в 2018 году

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода заявил журналистам, что республика готова к поставкам электроэнергии Узбекистану. Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении поврежденных линий электропередачи в приграничных с Узбекистаном районах Хатлонской и Согдийской областей. По официальным данным, Таджикистан может экспортировать в соседние страны в летний период порядка 5 миллиардов киловатт электроэнергии.

Кроме того, накануне государства открыли на границе новые пункты пропуска. Сейчас действую четыре КПП: "Дусти" в городе Турсунзаде, "Фотехобод" в Матчинском районе, "Патар" в городе Канибадам и "Куштегирмон" в Спитаменском районе.

Между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия. Однако новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.