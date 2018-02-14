ТПП Узбекистана приглашает обсудить текст Кодекса этики ведения бизнеса

Цель создания кодекса - разработать единую корпоративную культуру, а также содействовать честному ведению бизнеса

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Торгово-промышленная палата приглашает обсудить проект Кодекса этики ведения бизнеса.

Кодекс определит в себе корпоративные ценности, следование которым демонстрирует приверженность коммерческой организации и его сотрудников базовым этическим принципам, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию, ее конкурентоспособность и эффективность.

Цели кодекса — разработать правила и нормы деловой этики и поведения, следование единой корпоративной культуре, основанной на высоких этических стандартах, взаимного уважения и порядочности, содействие честному и этичному ведению бизнеса, предотвращения злоупотреблений и нарушений законодательства.

При наличии предложений и замечаний ТПП Узбекистана ждет комментарии по электронной почте: a.kadirova@chamber.uz или телефону: 150-60-06.