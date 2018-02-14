ТПП Узбекистана приглашает обсудить текст Кодекса этики ведения бизнеса

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Торгово-промышленная палата приглашает обсудить проект Кодекса этики ведения бизнеса.
Кодекс определит в себе корпоративные ценности, следование которым демонстрирует приверженность коммерческой организации и его сотрудников базовым этическим принципам, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию, ее конкурентоспособность и эффективность.
При наличии предложений и замечаний ТПП Узбекистана ждет комментарии по электронной почте: a.kadirova@chamber.uz или телефону: 150-60-06.