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ТПП Узбекистана приглашает обсудить текст Кодекса этики ведения бизнеса

Spuntik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Цель создания кодекса - разработать единую корпоративную культуру, а также содействовать честному ведению бизнеса

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Торгово-промышленная палата приглашает обсудить проект Кодекса этики ведения бизнеса.

Кодекс определит в себе корпоративные ценности, следование которым демонстрирует приверженность коммерческой организации и его сотрудников базовым этическим принципам, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию, ее конкурентоспособность и эффективность.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Цели кодекса — разработать правила и нормы деловой этики и поведения, следование единой корпоративной культуре, основанной на высоких этических стандартах, взаимного уважения и порядочности, содействие честному и этичному ведению бизнеса, предотвращения злоупотреблений и нарушений законодательства.

При наличии предложений и замечаний ТПП Узбекистана ждет комментарии по электронной почте: a.kadirova@chamber.uz или телефону: 150-60-06.

Теги:
предприниматели, бизнес, кодекс этики, Торгово-промышленная палата Узбекистана, Узбекистан



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