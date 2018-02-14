"Росгеоперспектива" начала изучение площадей по добыче меди в Узбекистане

К осени 2018 года компания планирует изучить первичные материалы, провести аэрогеофизические исследования и бурение на оговоренных площадях в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Группа компаний "Росгеоперспектива" (Челябинск) приступила к изучению перспективных площадей для добычи золота и меди в Навоийской области Узбекистана.

"Постановлением президента Узбекистана одобрено соглашение между Госкомгеологии и российской компанией на изучение (площадей). Инвестор приступил к реализации проекта", — сообщил РИА Новости председатель Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии) республики Бобур Исламов.

Он уточнил, что в рамках соглашения российская компания создала операционную компанию Mistog.

В декабре 2017 года "Росгеоперспектива" и Госкомгеологии подписали соглашение на проведение геологического изучения и опытно-промышленной добычи на площадях Казахтау и Казахтау-1 в Навоийской области, перспективных на выявление месторождений меди и золота.

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Директор "Росгеоперспективы" Владимир Чечулин в конце года говорил, что к осени 2018 года компания планирует изучить первичные материалы, провести аэрогеофизические исследования и заверочное бурение на указанных перспективных площадях. Объем инвестиций на данном этапе составит около 3 миллионов долларов. В случае обнаружения промышленных запасов российская компания приступит к подготовке банковского ТЭО для привлечения финансирования в строительство горно-обогатительного либо перерабатывающего комплекса (в зависимости от условий разработки).

© Sputnik/ Павел Лисицын "Росгеоперспектива" в 2018 году изучит запасы меди в Узбекистане

В настоящий момент единственным производителем меди в Узбекистане является АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область). Сырьевой базой предприятия, производящего около 100 тысяч тонн меди, являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку. В августе минувшего года комбинат приступил к освоению медного месторождения Дальнее стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Проект предусматривает добычу открытым способом до 23 миллионов тонн руды в год. Срок реализации — 2017-2028 годы.