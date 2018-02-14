19:52 14 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Горно-обогатительный комбинат

"Росгеоперспектива" начала изучение площадей по добыче меди в Узбекистане

© Sputnik/ Павел Лисицын
Экономика
Получить короткую ссылку
51 0 0

К осени 2018 года компания планирует изучить первичные материалы, провести аэрогеофизические исследования и бурение на оговоренных площадях в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Группа компаний "Росгеоперспектива" (Челябинск) приступила к изучению перспективных площадей для добычи золота и меди в Навоийской области Узбекистана.

"Постановлением президента Узбекистана одобрено соглашение между Госкомгеологии и российской компанией на изучение (площадей). Инвестор приступил к реализации проекта", — сообщил РИА Новости председатель Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии) республики Бобур Исламов.

Он уточнил, что в рамках соглашения российская компания создала операционную компанию Mistog.

В декабре 2017 года "Росгеоперспектива" и Госкомгеологии подписали соглашение на проведение геологического изучения и опытно-промышленной добычи на площадях Казахтау и Казахтау-1 в Навоийской области, перспективных на выявление месторождений меди и золота.

Плавка в анодной печи в плавильном цехе
© Sputnik/ Павел Лисицын
Узбекский АГМК расширил медный карьер за $75 млн с оборудованием из РФ
Директор "Росгеоперспективы" Владимир Чечулин в конце года говорил, что к осени 2018 года компания планирует изучить первичные материалы, провести аэрогеофизические исследования и заверочное бурение на указанных перспективных площадях. Объем инвестиций на данном этапе составит около 3 миллионов долларов. В случае обнаружения промышленных запасов российская компания приступит к подготовке банковского ТЭО для привлечения финансирования в строительство горно-обогатительного либо перерабатывающего комплекса (в зависимости от условий разработки).

Плавка в анодной печи в плавильном цехе
© Sputnik/ Павел Лисицын
"Росгеоперспектива" в 2018 году изучит запасы меди в Узбекистане
В настоящий момент единственным производителем меди в Узбекистане является АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область). Сырьевой базой предприятия, производящего около 100 тысяч тонн меди, являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку. В августе минувшего года комбинат приступил к освоению медного месторождения Дальнее стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Проект предусматривает добычу открытым способом до 23 миллионов тонн руды в год. Срок реализации — 2017-2028 годы.

Теги:
месторождение, медь, Добыча, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиграф, архивное фото
    И ничего, кроме правды…

    Тренер российской сборной по шахматам, обвинивший выступающую за Россию казахстанскую шахматистку в нечестной игре, отказался от "детектора лжи".

  • Военнослужащие армии Республики Нагорный Карабах
    Запахло войной

    Почему в докладе "Всемирная оценка угроз" директора Национальной разведки США отмечается, что Россия может втянуться в карабахский конфликт?

  • Перед входом в пункт обмена валюты, архивное фото
    Валютный коридор

    Таджикистан откроет пункты обмена валюты на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном, чтобы люди не пользовались услугами нелегальных обменников.

  • Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого - Артем Ворошилов и Диана Зайцева
    Автостопом по планете

    Российские студенты, путешествующие из Афин в Санкт-Петербург автостопом, проехали через Азербайджан – Sputnik пообщался со странниками.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Президентская "рубка"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Генеральной прокуратуре радикальный способ борьбы с домашним насилием.

  • Денис Саманба
    На краю света

    Абхазский предприниматель и блогер отправился в путешествие, чтобы увидеть самые интересные и красивые места России, и уже добрался до края света.

  • Военнослужащие армии Республики Нагорный Карабах
    Запахло войной

    Почему в докладе "Всемирная оценка угроз" директора Национальной разведки США отмечается, что Россия может втянуться в карабахский конфликт?

  • Банковский сейф, архивное фото
    За "базар" ответят!

    Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Гей, литовцы!

    Депутат Европарламента от Литвы попросил правительство разъяснить, рассказывают ли детям в начальной школе сказки, пропагандирующие однополые браки.

  • Владелица отчищает свою машину от налипшего снега во время снегопада
    Снег на голову

    Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками.

  • Михаил Кылварт
    Аполитичный диктант

    Почему в Таллинне растет интерес к "Тотальному диктанту", и почему в этом мероприятии нет никакого политического подтекста, рассказал глава местного горсобрания.

  • Пресс-конференция Анатолия Бибилова
    Разведка доложила точно

    Служба внешней разведки Южной Осетии подвела итоги работы за 2017 год и доложила о результатах президенту республики.

  • Полиграф, архивное фото
    И ничего, кроме правды…

    Тренер российской сборной по шахматам, обвинивший выступающую за Россию казахстанскую шахматистку в нечестной игре, отказался от "детектора лжи".

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Гей, литовцы!

    Депутат Европарламента от Литвы попросил правительство разъяснить, рассказывают ли детям в начальной школе сказки, пропагандирующие однополые браки.

  • Перед входом в пункт обмена валюты, архивное фото
    Валютный коридор

    Таджикистан откроет пункты обмена валюты на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном, чтобы люди не пользовались услугами нелегальных обменников.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Купание в шоколаде на День святого Валентина в Японии
Сладкая жизнь: японцы в День святого Валентина искупались в шоколаде
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054