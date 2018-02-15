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Узнать кадастровую стоимость недвижимости в Ташкенте можно онлайн

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Чтобы узнать стоимость, нужно будет указать на сайте отдела "Одно окно" тип недвижимости и кадастровый номер

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Собственники жилья в столице Узбекистана теперь могут уточнить кадастровую стоимость принадлежащей им недвижимости в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента.

Услуга доступна на сайте отдела "Одно окно". Чтобы узнать стоимость, нужно будет указать тип недвижимости и кадастровый номер.

Кадастровую стоимость недвижимости, принадлежащей физическим лицам в Ташкенте, управление определило в соответствии с "Положением о порядке расчета кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим лицам, для целей налогообложения", утвержденным постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2017 года. Исходя из этой стоимости исчисляется налог на имущество физических лиц.

 

Теги:
Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Ташкент, Жилая недвижимость



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