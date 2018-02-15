Алекперов: "Лукойл" продолжит переговоры с Узбекистаном по Гиссару

Вагит Алекперов надеется, что в апреле руководство Узбекистана примет участие во вводе Кандыма

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. "Лукойл" планирует в апреле продолжить переговорный процесс с правительством Узбекистана по изменению договора о Гиссарской группе месторождений, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Пока идет переговорный процесс. Мы надеемся, что в апреле руководство Узбекистана примет участие во вводе Кандыма, где мы продолжим эту дискуссию", — передает слова Алекперова РИА Новости.

В конце сентября прошлого года глава "Лукойла" сообщал, что компания ведет переговоры с правительством Узбекистана о пересмотре параметров соглашения по Гиссарскому проекту в связи со снижением цены на газ. "Лукойл" и правительство Узбекистана уже пересмотрели параметры соглашения по проекту Кандыма, изменив шкалу начисления роялти.

© Sputnik/ Илья Питалев "Лукойл" запустил основные объекты на Гиссаре

"Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — Кандым-Хаузак-Шады — и разрабатывает месторождения юго-западного Гиссара.

Накопленный объем добытого компанией в республике газа в настоящий момент превысил 40 миллиардов кубометров. В рамках первых двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до 8 миллиардов долларов.