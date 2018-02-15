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На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане

Узбекистан и Венгрия совместно произведут текстиль и продадут в Европе

© Sputnik/ Дмитрий Виноградов
Экономика
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Стороны договорились привлечь специалистов и ученых к совместному развитию отрасти

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекистан предлагает Венгрии открыть совместные предприятия на территории двух стран по выпуску готовой текстильной продукции и экспортировать ее на рынок Европейского союза, сообщает корреспондент Sputnik.

Стенд Узбекистана, архивное фото
© Jahon
Текстильщики сменят маркировку Made in Uzbekistan на Uztextile
По информации пресс-службы "Узтекстильпрома", этот вопрос был поднят в рамках прошедших переговоров руководства ассоциации с послом Венгрии в Узбекистане Петером Санто.

Данная встреча состоялась по инициативе венгерской стороны. На ней были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в текстильной и швейно-трикотажной отрасли путем поставки продукции узбекских производителей на рынок Венгрии.

Узбекская ассоциация также предложила зарубежным партнерам наладить сотрудничество по привлечению специалистов и ученых к совместному развитию инновационной деятельности в отрасли.

Еще одни вопрос, интересующий стороны, расширение торгово-экономического сотрудничества. На встрече говорилось о незадействованном потенциале в этой сфере. Так, в прошлом году экспорт узбекского текстиля в Венгрию составил всего 33,8 тысячи долларов, хотя этот показатель мог быть значительно выше.

Узбекско-корейский текстильный технопарк
Пресс-служба Узбекенгилсаноат
Узбекистан и Корея запустят в сентябре еще один текстильный технопарк
В этой связи стороны наметили укрепить кооперационные связи и активно участвовать в международных выставках-ярмарках, проводимых на территории двух стран.

Посол выразил готовность в рассмотрении предложения по вопросу организации визита бизнес-делегации венгерских предпринимателей в Узбекистан в сентябре этого года. К тому же зарубежные партнеры рассмотрят возможность организации национального стенда Венгрии на предстоящей выставке CAITME 2018 и Textile Expo Uzbekistan, которые пройдут осенью в Ташкенте.

Теги:
текстиль, производство, Венгрия, Узбекистан



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