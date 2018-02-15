Узбекистан и Венгрия совместно произведут текстиль и продадут в Европе

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Узбекистан предлагает Венгрии открыть совместные предприятия на территории двух стран по выпуску готовой текстильной продукции и экспортировать ее на рынок Европейского союза, сообщает корреспондент Sputnik.
Данная встреча состоялась по инициативе венгерской стороны. На ней были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в текстильной и швейно-трикотажной отрасли путем поставки продукции узбекских производителей на рынок Венгрии.
Узбекская ассоциация также предложила зарубежным партнерам наладить сотрудничество по привлечению специалистов и ученых к совместному развитию инновационной деятельности в отрасли.
Еще одни вопрос, интересующий стороны, расширение торгово-экономического сотрудничества. На встрече говорилось о незадействованном потенциале в этой сфере. Так, в прошлом году экспорт узбекского текстиля в Венгрию составил всего 33,8 тысячи долларов, хотя этот показатель мог быть значительно выше.
Посол выразил готовность в рассмотрении предложения по вопросу организации визита бизнес-делегации венгерских предпринимателей в Узбекистан в сентябре этого года. К тому же зарубежные партнеры рассмотрят возможность организации национального стенда Венгрии на предстоящей выставке CAITME 2018 и Textile Expo Uzbekistan, которые пройдут осенью в Ташкенте.