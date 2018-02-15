Мирзиёев и руководство General Electriс обсудили проекты в энергетике

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил в четверг с вице-президентом американской General Electric (GE) Рональдом Джеймсом Поллеттом вопросы подготовки высококвалифицированных национальных кадров с привлечением зарубежных специалистов и экспертов.

А также расширение сотрудничества в энергетической сфере, сообщила пресс-служба главы государства.

"Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул важность дальнейшего наращивания взаимовыгодного технологического партнерства в энергетическом секторе, а также расширения сотрудничества в сфере производственной кооперации", — говорится в сообщении.

"Поллетт подтвердил готовность компании General Electric к развитию долгосрочного и полномасштабного сотрудничества с предприятиями и организациями страны", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко General Electric реализует в Узбекистане проекты почти на $388 млн

В марте 2017 года GE и министерство экономики Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает реализацию 13 проектов предварительной стоимостью 388 миллионов долларов. В частности, американская компания в течение трех лет намерена освоить в Чирчике (Ташкентская область) производство нефтегазового оборудования, создать инжиниринговый центр на базе Шуртанского газо-химического комплекса (Кашкадарьинская область на юге страны), а также сервисный центр по ремонту и техобслуживанию нефтегазового, энергетического и химического оборудования на Бухарском ремонтно-механическом заводе.

В 2015 году General Electric поставила оборудование парогазовой установки мощностью 370 МВт для модернизации Ташкентской тепловой электростанции. В мае 2016 года американская компания и АО "Узбекнефтегаз" подписали меморандум по развитию сотрудничества в области модернизации и подготовки кадров в нефтегазовой отрасли.