Южная Корея намерена возобновить импорт узбекских дынь

Ранее Узбекистан активно поставлял на южнокорейский рынок дыни, но после того, как карантинные службы Кореи обнаружили в этом товаре фруктовую мушку, завоз прекратился

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Южная Корея готова возобновить импорт узбекских дынь, однако после того, как получит полную информацию о найденном в этой сельхозкультуре вредителе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Такое заявление сделал заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Корея Ким Донг Ён, посетивший Ташкент с рабочим визитом.

Отметим, что ранее Узбекистан активно поставлял на южнокорейский рынок дыни, которые пользовались там большим спросом. Однако после того, как карантинные службы Кореи обнаружили в этом товаре фруктовую мушку, завоз прекратился в связи с наложенным запретом.

По словам министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева, сегодня в республике ежегодно производится свыше 18 миллионов тонн различных экологически чистых фруктов и овощей. В этой связи Узбекистан заинтересован в формировании более благоприятных условий для организации прямых поставок и доступа этой качественной продукции на корейский рынок.

"Мы признательны корейской стороне за снятие запрета на импорт из Узбекистана черешни и граната. Также рассчитываем на скорейшее снятие действующего запрета на импорт дыни", — сказал глава МВТ в рамках первого узбекско-корейского заседания по вопросам экономического сотрудничества.

При этом он пообещал, что Узбекистан обеспечит прямые поставки указанной продукции в необходимых объемах по самым приемлемым ценам и в полном соответствии с требованиями качества.

Ходжаев также заверил, что для этого республика готова совместно создать на своей территории соответствующую карантинную инфраструктуру с современными лабораториями с тем расчетом, что корейская сторона поддержит в реализации этих проектов.

В свою очередь Ким Донг Ён пообещал рассмотреть вопрос о снятии запрета на импорт дыни положительно после детального его изучения. Более того, корейская сторона выразила желание расширить поставки фруктов и овощей из Узбекистана.

Так, по словам представителя Министерства сельского хозяйства Южной Кореи Но Ёнг Хо, они уже получили от узбекской стороны перечень из 66 наименований сельхозпродукции, которую хотели бы импортировать. Как отметил чиновник, это вопрос времени, который находится на стадии рассмотрения.

В рамках переговоров с корейцами, проведенных в Ташкенте, узбекская сторона также посетовала на высокие ставки импортных таможенных пошлин, которые сдерживают поставки узбекской плодоовощной продукции в Корею. В частности, средние пошлины на бобовые культуры превышают 60%, на гранаты, сливы и виноград — 45%, черешню и дыню — 30%.

В этой связи узбекские чиновники попросили корейских партнеров пересмотреть тарифы в сторону снижения, что позволило бы создать более благоприятные условия для организации прямых поставок качественной продукции в Корею.

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Так, было заявлено, что увеличению взаимного товарооборота послужит скорейшее решение вопроса по подписанию преференциального соглашения о торговле или документа о зоне свободной торговли. Для этого стороны достигли договоренности по формированию в кратчайшие сроки соответствующей рабочей группы и проведению ее первого заседания в феврале или марте 2018 года.

Напомним, что в 2016 году Республика Корея ввела запрет на импорт черешни и гранатов из Узбекистана. Причина была аналогичной — фрукты были поражены вредителем. Благодаря усилиям обеих сторон и взаимодействию карантинных служб двух стран проблема была решена в кратчайшие сроки.