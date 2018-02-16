Узбекистан готов купить у Кыргызстана до 500 тысяч тонн картофеля

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистан готов приобрести у Кыргызстана до 500 тысяч тонн картофеля, такую цифру озвучил премьер-министр соседней республики Сапар Исаков на заседании Жогорку Кенеша, посвященном подготовке к весенне-поливным работам.

Депутат Зиядин Жамалдинов напомнил, что картофель активно экспортируется в Узбекистан после открытия границы.

"Необходимо дать распоряжения, чтобы картофель активнее выращивали в Иссык-Кульской и Нарынской областях и Алайской долине Ошской области. Необходимо выяснить, сколько нужно площадей под картофель", — сказал депутат.

Премьер-министр напомнил, что 8-9 февраля в Бишкеке находилась делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.

"Велись переговоры, они сказали, что хотят приобрести до 500 тысяч тонн картофеля. Это очень хорошо. Минэкономики и Минсельхоз работают над этим", — сказал Исаков.

Как сообщили участники заседания, предприятия Кыргызстана заинтересованы в поставках экологически чистой сельхозпродукции (мясо-молочной, картофеля, фруктов, овощей, сухофруктов и фасоли). В прошлом году в стране произвели 395 тысяч тонн мяса, вырастили более миллиона тонн овощей, 103 тысячи тонн фасоли, 241 тысячу тонн плодов и ягод и более 1,4 миллиона тонн картофеля.