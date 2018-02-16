Узбекистан отправляет первую автоколонну по маршруту Ташкент-Ош-Кашгар

Перевозки грузов по новому маршруту будут занимать 2 дня, раньше доставка из Узбекистана в Китай составляла 8-10 дней

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистан готовит к отправке первую автоколонну с экспортным грузом по новому транспортному коридору "Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пресс-служба президента Узбекистана О чем говорили по телефону президенты Узбекистана и Кыргызстана

Появление нового транспортного коридора между Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем было инициировано Шавкатом Мирзиёевым в мае прошлого года. Уже в октябре был запущен пилотный автопробег с участием грузовиков из Узбекистана, Кыргызстана и КНР. Дистанция, общей протяженностью 920 километров, была преодолена за 31 час, из которых 16 часов прошли в движении.

В ближайшее время стороны намерены полноценно запустить функционирование этого коридора и перевезти по нему до конца года около 100 тысяч тонн экспортно-импортных грузов.

На сегодняшний день уже имеются заявки на перевозку внешнеторговых грузов на три месяца вперед в объеме 27 тысяч тонн. Это узбекская текстильная, кожевенная и сельскохозяйственная продукция, а также импортные товары — электротехническая и машиностроительная продукция.

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Перевозку экспортно-импортных грузов по новому коридору будет осуществлять созданное в начале февраля совместное предприятие Silk Road International. На первом этапе его автопарк составит порядка 80 грузовиков, а до конца года их число планируется увеличить до 200.

Продукция экспортеров Узбекистана и соседних государств будет доставляться до грузополучателей автотранспортными средствами совместного предприятия. По прибытию в конечную точку доставки, город Кашгар, колонна отправится по обратному маршруту уже с импортной продукцией.

"Большой интерес к новому маршруту связан в первую очередь с минимальными сроками доставки грузов. Если по ранее действующему коридору груз поставлялся из Узбекистана в Китай за 8-10 дней, то по новому маршруту это занимает всего 2 дня. Вместе с этим, при необходимости срочный груз может быть доставлен и за сутки", — отметил замминистра внешней торговли Сахиб Саифназаров.

Кроме того, немаловажным фактором является и стоимость перевозки. Гибкая и прозрачная система тарифов на провоз контейнеров и сборных грузов, позволяет экономить от 300 до 500 долларов за доставку каждой партии. В целом это дает возможность сократить расходы порядка на 2,5 миллионов долларов в год.

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Для создания дополнительных удобств грузоотправителям и грузополучателям республики в Андижанской области на базе терминала станции "Ахтачи" создан мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы со всех уголков Узбекистана в Андижан железнодорожным транспортом и далее в Китай на автотранспорте.

"В целом данный маршрут показал, что дорожное покрытие по всему пути следования, то есть по территории Узбекистана, Кыргызстана и Китая, соответствует установленным нормам для передвижения магистральных грузовых автотранспортных средств", — прокомментировал заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта Шоолим Шавахабов.

Отметим, что дорога, проходящая через поселок городского типа Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане на высоте более 3,5 тысяч метров над уровнем моря, является наикратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины Узбекистана в Китай.

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Средняя скорость автоколонны составляет примерно 50-60 км/час. Время прохождения узбекско-кыргызской границы "Дустлик" занимает порядка 1,5 часа, кыргызско-китайской границы "Иркештам" около 2 часов.

На сегодняшний день Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта изготовило и направило китайской и кыргызской сторонам по 500 бланков разрешений на осуществление перевозок.