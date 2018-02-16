Афганистан заинтересовался железной дорогой "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Афганские компании проявляют интерес к использованию создающейся железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", сообщает корреспондент Sputnik.
По данным источника в правительстве, свои планы в отношении нового транспортного коридора представители Афганистана выразили в ходе нескольких встреч с узбекскими делегациями разных уровней, прошедших за последнее время в Ташкенте и Кабуле.
"Афганская сторона заинтересована в поставках грузов по железной дороге от Мазари-Шарифа до Андижана и далее в Китай, а также обратно", — рассказал собеседник.
А в купе со строительством новой железной дороги "Мазари-Шариф — Герат" (Трансафганский коридор) завершится формирование Трансконтинентального транспортного коридора "Китай — Центральная Азия — Южная Азия — Ближний Восток".
Узбекистан со своей стороны создал в Андижанской области на базе терминала станции "Ахтачи" мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы от узбекско-афганской границы до Андижана.
Напомним, что детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю этого года. Также страны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.