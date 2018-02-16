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Железная дорога.

Афганистан заинтересовался железной дорогой "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"

© Flickr/ Ed Webster
Экономика
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Новая железнодорожная магистраль позволит Афганистану поставлять через узбекскую территорию свои товары в Китай и обратно, кроме того дорога создать транспортные коридоры из Китая на Кавказ и в Европу, а также из Китая через Афганистан в Иран.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Афганские компании проявляют интерес к использованию создающейся железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", сообщает корреспондент Sputnik.

По данным источника в правительстве, свои планы в отношении нового транспортного коридора представители Афганистана выразили в ходе нескольких встреч с узбекскими делегациями разных уровней, прошедших за последнее время в Ташкенте и Кабуле.

"Афганская сторона заинтересована в поставках грузов по железной дороге от Мазари-Шарифа до Андижана и далее в Китай, а также обратно", — рассказал собеседник.

Грузовой состав на железнодорожном пути
© Sputnik/ Виталий Аньков
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По словам экспертов, появление этой железнодорожной магистрали позволит создать новые трансконтинентальные коридоры "Китай — Центральная Азия — Кавказ — Европа" и "Китай — Центральная Азия — Афганистан — Иран". Они будут короче по сравнению с действующими коридорами практически на 1000 километров.

А в купе со строительством новой железной дороги "Мазари-Шариф — Герат" (Трансафганский коридор) завершится формирование Трансконтинентального транспортного коридора "Китай — Центральная Азия — Южная Азия — Ближний Восток".

Узбекистан со своей стороны создал в Андижанской области на базе терминала станции "Ахтачи" мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы от узбекско-афганской границы до Андижана.

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Уже сейчас афганские компании могут использовать этот маршрут, транспортируя грузы до Андижана, а затем перегружая товары на автоколонны, двигающиеся по автомобильному коридору "Андижан — Ош —Иркештам — Кашгар".

Напомним, что детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю этого года. Также страны договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца года — видение по решению всех финансовых вопросов.

Теги:
Афганистан, Узбекистан, Железнодорожный транспорт



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