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Узбекский рынок

Узбекистан может передать дехканские рынки в частные руки

© Flickr/ Dan Lundberg
Экономика
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Первый пробный опыт предлагается реализовать в Ташкенте - за три месяца столичная администрация определит дехканский рынок и торговый комплекс, где будет проводиться эксперимент

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Узбекистане планируется реализовать пилотный проект по передаче одного дехканского рынка и торгового комплекса в управление частной специализированной компании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Это предусмотрено проектом постановления главы государства "О мерах по дальнейшему сокращению участия государства в коммерческих организациях".

Первый пробный опыт предлагается реализовать в Ташкенте. Столичной администрации будет выделено три месяца на определение дехканского рынка и торгового комплекса, где будет проводиться эксперимент. Их передадут на основе договора компаниям, в том числе иностранным, имеющим опыт организации и ведения профильной деятельности.

По итогам пилотного проекта в срок до 1 января 2019 года Госкомприватизации должен будет внести на рассмотрение правительства предложения по передаче государственного имущества, в том числе государственных долей и государственных предприятий, профильным специализированным компаниям.

Отметим, что сегодня контрольный пакет акций в большей части дехканских рынков столицы принадлежит администрации Ташкента. Работу рынков курирует ассоциация "Тошбозорсавдо", в состав которой входят порядка 20 рынков и торговых комплексов.

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Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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