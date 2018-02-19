Золотовалютные резервы Узбекистана за год выросли на два миллиона долларов

Чистые золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 февраля 2018 года составляют 27 миллионов 250 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Золотовалютные резервы Узбекистана с первого января 2017 года выросли более чем на 2 миллиона долларов.

Так, чистые золотовалютные резервы по состоянию на 1 февраля 2018 года составляют 27 миллионов 250,05 тысячи долларов, в прошлом году цифра составляла 25 миллионов 188 тысяч. Золото в монетах оценивается в 13 миллионов 998 тысяч долларов, что на полтора миллиона больше, чем в прошлом году, передает пресс-служба Центробанка Узбекистана.

Ранее ЦБ сообщал, что объем чистых золотовалютных резервов по итогам 2017 года составил 26,6 миллиарда долларов (плюс 5,5% по сравнению с 2016 годом).

"Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме Министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями", — уточняет регулятор.

Отметим, Центробанк Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.