"Узтрансгаз" продаст "Газпром экспорту" сырье на 2,5 миллиарда долларов

Также газ будет закупаться в Казахстане, подписан контракт с "КазТрансГазом" на 139 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. "Газпром экспорт" закупит у нерезидентов РФ в 2018-2020 годах природный газ почти на 2,9 миллиарда долларов, следует из материалов компании.

Согласно информации на портале госзакупок, в начале прошлого года "Газпром экспорт" заключил контракты на поставку природного газа с АК "Узтрансгаз" стоимостью 2,5 миллиарда долларов и с АО "КазТрансГаз" (139 миллионов долларов).

На портале госзакупок содержится информация о заключении трех договоров: стоимостью 1,77 миллиарда долларов, 738,3 миллиона долларов и 367,5 миллиона долларов. Сроки исполнения двух договоров — с 2018 по 2022 годы, одного — 2018 год. Согласно материалам, это может быть газ в "газообразном или сжиженном состоянии".

© Sputnik/ Михаил Воскресенский В этом году "Узтрансгаз" поставит населению 590 тысяч газовых баллонов

Контракты заключены с единственными поставщиками, которые в документах не разглашаются, указывается лишь, что они являются нерезидентами России.

В 2017 году "Газпром" заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку 4 миллиардов кубометров газа в год начиная с 2018 года. В ноябре представитель "Газпром экспорта" Андрей Зотов говорил, что "Газпром" планирует в 2018 году закупить в Казахстане и Узбекистане около 20 миллиардов кубометров газа.