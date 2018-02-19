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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Евро отыгрался за прошлую неделю: курс валют в Узбекистане

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (14)
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Центральный банк Узбекистана с 20 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей взлетел на 101,13 сума и составил 10 158,86 сума. Таким образом, европейская валюта отыграла серьезное падение (на 139,12 сума), которое произошло на прошлой неделе.

Такие данные приводит Центральный банк республики.

Купюры евро разного номинала
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По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара, напротив, потерял 5,60 сума и составил 8182,73 сума.

Рубль прибавил 4,14 сума и стоит 145,10 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

 

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (14)
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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