Лишь 50,8% населения Каракалпакстана имеет доступ к централизованной системе водоснабжения
Служба по защите прав потребителей будет рассматривать обращения, связанные с нарушениями прав потребителей со стороны коммерческих банков, микрокредитных организаций и ломбардов
Центральный банк Узбекистана с 27 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют
Проект предусматривает отработку карьера до глубины 900-950 метров до конца 2025 года, это позволит увеличить добычу на 30% — до 50 миллионов тонн руды в год
Узбекская сторона в 90-е годы провела ряд геологических изысканий на перспективных нефтегазовых площадях в Афганистане, однако из-за ситуации в этой стране дальнейшие работы были свернуты
По словам посла Украины в Узбекистане, основные статьи украинского экспорта — фармацевтическая продукция, изделия из черных металлов, котлы и машины
Новая система даст возможность распределять виды деятельности субъектов предпринимательства по категориям риска. На их основе будет рассматриваться целесообразность включения предпринимателей в план-график проверок
Уже сегодня имеются заявки на перевозку внешнеторговых грузов на три месяца вперед в объеме 27 тысяч тонн
В Узбекистан будут привлекаться ведущие грузинские эксперты по изучению сырьевой базы
Стороны прорабатывают вопрос об открытии совместного торгового дома в Тбилиси
На выставке будет представлена продукция автомобильной, сельскохозяйственной, пищевой, легкой, фармацевтической, химической, нефтегазовой, металлургической и электротехнической промышленности, а также строительные материалы и образцы ремесленничества.
В рамках партнерской деятельности стороны намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов в нефтегазовой сфере
Страны создадут двусторонний деловой совет, подписание документов намечено на апрель
АО "Узбекэнерго" реализовало в 2017 году 17 инвестиционных проектов
Среди стран постсоветского пространства лидирует Эстония, которая заняла 21-ю строчку рейтинга, а замыкают его Таджикистан и Туркменистан, расположившись на 161-м и 167-м местах
Ранее министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил, что страна может получить суверенный кредитный рейтинг во второй половине 2018 года
В МИД отметили, что доля России в общем объеме внешней торговли с Узбекистаном составила 18,1%, товарооборот за прошлый год вырос до 3,65 миллиарда долларов США
Российская компания проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана
Торгово-промышленная палата Узбекистана каждый год готовит новую "дорожную карту" по сотрудничеству с коллегами из других стран для поддержания работы, рассказал Sputnik Узбекистан председатель ТПП республики Адхам Икрамов.
Зарубежные поставщики контента намерены не просто выходить на рынок Узбекистана со своей продукцией, но и переводить популярные в России и на Западе материалы на узбекский язык