Банки Узбекистана и Германии заключили соглашение на 100 миллионов евро

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Национальный банк Узбекистана и немецкий AKA Bank подписали заемное соглашение на 100 миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, документ предусматривает выделение кредитной линии НБУ для финансирования инвестиционных проектов, а также проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, предполагающих импорт товаров и услуг из ФРГ и других стран Евросоюза.
Ранее НБУ заключил заемные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 миллионов евро, Европейским банком реконструкции и развития — на 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса, российским Газпромбанком — на 153 миллиона долларов для финансирования инвестпроектов, а также с турецким экспортно-кредитным Türk Eximbank — на 44 миллиона долларов.