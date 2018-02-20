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Банки Узбекистана и Германии заключили соглашение на 100 миллионов евро

© Flickr/ TaxRebate.org.uk
Экономика
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Документ, церемония подписания которого прошла во Франкфурте-на-Майне, направлен на развитие торгово-экономических связей Узбекистана со странами Европы

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Национальный банк Узбекистана и немецкий AKA Bank подписали заемное соглашение на 100 миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, документ предусматривает выделение кредитной линии НБУ для финансирования инвестиционных проектов, а также проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, предполагающих импорт товаров и услуг из ФРГ и других стран Евросоюза.

Площадь Жандарменмаркт в Берлине
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Как отметили в финансовом учреждении Узбекистана, подписанное соглашение с немецким банком является практической реализацией достигнутых договоренностей в рамках визита в ФРГ узбекской делегации во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в ноябре прошлого года.

Ранее НБУ заключил заемные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 миллионов евро, Европейским банком реконструкции и развития — на 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса, российским Газпромбанком — на 153 миллиона долларов для финансирования инвестпроектов, а также с турецким экспортно-кредитным Türk Eximbank — на 44 миллиона долларов.

Теги:
малый бизнес, AKA Bank, Национальный банк Узбекистана, Германия, Узбекистан



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