Узбекистан поможет Азербайджану выйти на афганский рынок

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан намерен оказать содействие азербайджанским предпринимателям в выходе на рынок Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта работа будет проводиться в рамках соглашения о сотрудничестве, которое во вторник подписали Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана.

© Flickr/ Chuck Moravec Шавкат Мирзиёев весной этого года может посетить Азербайджан

Данный документ станет основой двустороннего бизнес-партнерства, а также базой для "дорожной карты" совместных действий по развитию торгово-экономических отношений двух стран в 2018 году.

"У нас есть подписанный меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Афганистана. Мы предлагаем воспользоваться азербайджанским партнерам его преимуществами. Я знаю многие представители Азербайджана интересуются афганским рынком, готовы на него выходить, но у них не всегда есть такая возможность. Мы им поможем. Также Узбекистан интересен Азербайджану в качестве площадки для выхода на рынки других стран Центральной Азии", — отметил Sputnik председатель ТПП Адхам Икрамов.

По его словам, еще одна выгодная сторона подписанного документа — Азербайджан будет помогать Узбекистану в продвижении его интересов в различных международных организациях.

"Теперь заинтересованные предприниматели будут знать, какие выставки проходят в двух странах, когда организуются визиты бизнес-делегаций. Мы сможем проводить совместные бизнес-форумы, обмениваться опытом. Также документ в перспективе позволит нам выйти на создание очень важной структуры — узбекско-азербайджанского Делового совета", — сказал президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев Курбан оглы.

Напомним, что торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. Однако показатели двустороннего товарооборота крайне низки. В 2017 году товарооборот составил 31,2 миллиона долларов, из которых узбекский экспорт — 26,2 миллиона долларов, импорт — 4,9 миллиона долларов.

В Узбекистане осуществляют деятельность 84 азербайджанских предприятия, из них 71 — СП и 11 предприятий со стопроцентным иностранным капиталом. Их основные сферы деятельности: торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность.