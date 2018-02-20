21:38 20 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Торгово-промышленной палатой проведён Узбекско-Азербайджанский бизнес-форум

Узбекистан поможет Азербайджану выйти на афганский рынок

ТПП Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
115 0 0

Соглашение о сотрудничестве подписали Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Узбекистан намерен оказать содействие азербайджанским предпринимателям в выходе на рынок Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта работа будет проводиться в рамках соглашения о сотрудничестве, которое во вторник подписали Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана.

Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан
© Flickr/ Chuck Moravec
Шавкат Мирзиёев весной этого года может посетить Азербайджан
Данный документ станет основой двустороннего бизнес-партнерства, а также базой для "дорожной карты" совместных действий по развитию торгово-экономических отношений двух стран в 2018 году.

"У нас есть подписанный меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Афганистана. Мы предлагаем воспользоваться азербайджанским партнерам его преимуществами. Я знаю многие представители Азербайджана интересуются афганским рынком, готовы на него выходить, но у них не всегда есть такая возможность. Мы им поможем. Также Узбекистан интересен Азербайджану в качестве площадки для выхода на рынки других стран Центральной Азии", — отметил Sputnik председатель ТПП Адхам Икрамов.

По его словам, еще одна выгодная сторона подписанного документа — Азербайджан будет помогать Узбекистану в продвижении его интересов в различных международных организациях.

"Теперь заинтересованные предприниматели будут знать, какие выставки проходят в двух странах, когда организуются визиты бизнес-делегаций. Мы сможем проводить совместные бизнес-форумы, обмениваться опытом. Также документ в перспективе позволит нам выйти на создание очень важной структуры — узбекско-азербайджанского Делового совета", — сказал президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев Курбан оглы.

Напомним, что торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. Однако показатели двустороннего товарооборота крайне низки. В 2017 году товарооборот составил 31,2 миллиона долларов, из которых узбекский экспорт — 26,2 миллиона долларов, импорт — 4,9 миллиона долларов.

В Узбекистане осуществляют деятельность 84 азербайджанских предприятия, из них 71 — СП и 11 предприятий со стопроцентным иностранным капиталом. Их основные сферы деятельности: торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность.

Теги:
Торгово-промышленная палата Узбекистана, Афганистан, Азербайджан, Международная торговля



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бабушка
    Демографическая ловушка

    Почему резкий рост рождаемости в пятидесятых годах прошлого века и последующее его снижение серьезно ударят по госбюджету Армении в 2023 году?

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Модель Анастасия Чия
    До смерти красива

    Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy" и "GQ": Sputnik узнал новые подробности громкого убийства, потрясшего Кишинев.

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Посетители Олимпиады в Корее могут попробовать черное мороженое
На Олимпиаде в Корее предлагают отведать мороженое из чернил кальмара
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054