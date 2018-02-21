Узбекистан узаконит биткоин и электронные деньги

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Разработка документа предусмотрена постановлением президента, подписанным в понедельник. Ответственными назначены Центробанк, Мининфоком, Минфин, Минэкономики, а также ряд министерств и ведомств.
Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018 года.
Еще один важный момент — президент поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких, как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан к 1 июня 2018 года.
Ранее представители Центрального банка Узбекистана негативно высказывались по отношению к виртуальным деньгам, называя их инструментом финансирования терроризма.
При этом премьер-министр Абдулла Арипов, недавно выступая в Казахстане на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", высказался в пользу применения странами Центральной Азии технологии блокчейна.