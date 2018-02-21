13:00 21 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Биткоин

Узбекистан узаконит биткоин и электронные деньги

© globallookpress.com
Экономика
Получить короткую ссылку
73831

Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Разработка документа предусмотрена постановлением президента, подписанным в понедельник. Ответственными назначены Центробанк, Мининфоком, Минфин, Минэкономики, а также ряд министерств и ведомств.

Сербский инженер Радован Байич о криптовалютах
Sputnik / Александар Милачић
Эксперт: криптовалюты могут разрушить мировую банковскую систему
Кроме того, президент республики Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018 года.

Еще один важный момент — президент поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких, как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан к 1 июня 2018 года.

Ранее представители Центрального банка Узбекистана негативно высказывались по отношению к виртуальным деньгам, называя их инструментом финансирования терроризма.

При этом премьер-министр Абдулла Арипов, недавно выступая в Казахстане на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", высказался в пользу применения странами Центральной Азии технологии блокчейна.

Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бабушка
    Демографическая ловушка

    Почему резкий рост рождаемости в пятидесятых годах прошлого века и последующее его снижение серьезно ударят по госбюджету Армении в 2023 году?

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Модель Анастасия Чия
    До смерти красива

    Молдаванка, которую зарезал муж, оказалась моделью "Playboy" и "GQ": Sputnik узнал новые подробности громкого убийства, потрясшего Кишинев.

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Посетители Олимпиады в Корее могут попробовать черное мороженое
На Олимпиаде в Корее предлагают отведать мороженое из чернил кальмара
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054