Coca-Cola обновит витринный ряд: будет закуплено более 2 тысяч холодильников

В течение первого полугодия будет приобретено около половины из этого числа холодильников. Они будут использоваться в торговых точках по всей республике

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В этом году компания Coca-Cola в Узбекистане планирует закупить более двух тысяч новых витринных холодильников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в интервью агентству сообщил генеральный директор производителя в республике Фахридин Норматов.

"В наших планах увеличить в этом году инвестиции, часть из которых предназначена для покупки витринных холодильников. В 2018 году мы планируем приобрести их более двух тысяч. Для этого авторизовали местного производителя — компанию Artel", — поделился глава Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd.

По его словам, в течение первого полугодия будет приобретено около половины из этого числа холодильников. Они будут использоваться в торговых точках по всей республике.

При этом гендиректор отметил, что будет усовершенствована система сбыта продукции завода Coca-Cola в Узбекистане. Над этим компания постоянно работает: проводит персональное обучение торговых представителей и менеджеров по продажам.

Норматов также подчеркнул, что в нынешний летний сезон дефицита напитков не будет. В настоящее время имеющихся производственных мощностей в республике вполне достаточно, чтобы полностью покрыть потребности местного рынка. Основные виды продукции — это Coca-Cola, Bonaqua, Fanta, Sprite, и дефицит по ним не ожидается, заявил он с уверенностью.

Напомним, что в Узбекистане периодически в летнем сезоне возникал дефицит на основной продукт компании — газированный напиток Coca-Cola. Бывали случаи, когда магазины ограничивали его продажу по нескольку бутылок в одни руки, а цена благодаря спекулянтам возрастала в два раза и более.

Первый завод Coca-Cola в Узбекистане был построен в Ташкенте в 1994 году, а в 1997-м открылись предприятия в Ургенче и Намангане.