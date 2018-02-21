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Офисное здание компании Узбектелеком

"Узбектелеком" подпишет соглашение с российской компанией Ivi

Пресс-служба "Узбектелеком"
Экономика
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Зарубежные поставщики контента намерены не просто выходить на рынок Узбекистана со своей продукцией, но и переводить популярные в России и на Западе материалы на узбекский язык

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. "Узбектелеком" планирует подписать соглашение о сотрудничестве с крупнейшим российским онлайн-кинотеатром Ivi, сообщает корреспондент Sputnik.

На сегодняшний день Ivi предоставляет доступ к контенту ведущих российских и международных производителей, таких, как Warner Brothers, Paramount Pictures, Fox, Sony Pictures, NBC Universal, Disney, BBC, Мосфильм, Базелевс, Централ Партнершип и многим другим.

"Мы ведем переговоры с лидером российского рынка — компанией Ivi — и еще несколькими иностранными компаниями. В ближайшие несколько месяцев, максимум полгода, мы планируем запустить социальные тарифные планы, которые будут включать не только Интернет-доступ и IPTV, но и платную подписку к контенту зарубежных поставщиков", — отметил Sputnik директор по маркетингу и продажам компании Евгений Вишневский.

По его словам, зарубежные поставщики контента намерены не просто выходить на рынок Узбекистана со своей продукцией, но и прочно обосноваться здесь. Так, например, они планируют переводить популярный в России и на Западе контент на узбекский язык.

Вышки сотовой связи
© Sputnik/ Юрий Лашов
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"Кроме того, иностранные компании планируют наладить сотрудничество с местными кинопроизводителями и студиями для размещения узбекских фильмов и сериалов на своих платформах", — рассказал он.

"Узбектелеком" уже на протяжении семи лет внедряет в стране IРТV — новое поколение телевидения, которое позволяет абонентам пользоваться различными интерактивными сервисами. Благодаря этому можно не просто смотреть телепередачи в одностороннем режиме, но и управлять их воспроизведением.

Теги:
Узбектелеком, Интернет



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