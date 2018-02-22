Узбекистан и "Росгеоперспектива" подпишут соглашение о геологоразведке

Российская компания проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам и группа компаний "Росгеоперспектива" (Россия) на будущей неделе планируют подписать окончательный вариант соглашения о геологоразведке, сообщает корреспондент Sputnik.

Российская компания проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана.

"Мы намерены подписать с российской стороной соглашение о геологоразведке и перевести в практическую фазу работы по проекту. Сейчас дорабатывается окончательный вариант этого соглашения. Планируется, что на следующей неделе Узбекистан посетит делегация "Росгеоперспективы", — рассказал Sputnik начальник управления привлечения иностранных инвестиций Госкомгеологии Авазбек Даминов.

По его словам, документ может быть подписан уже до конца февраля.

Отметим, что оператором проекта выступит компания Mistog. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 миллионов долларов.

© Sputnik/ Павел Лисицын Россияне проведут геологоразведку меди и золота в Узбекистане

Узбекистан со своей стороны может предоставить российской компании право пользования этими участками на пять лет с последующим возможным продлением на срок, необходимый для завершения геологоразведочных работ и организации добычи.

Кроме того, инвестор вправе рассчитывать на широкий список льгот и преференций, среди которых освобождение от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в социальные фонды, а также от таможенных платежей на пять лет.

Окончательные условия сотрудничества сторон будут отражены в планируемом к подписанию соглашении о геологоразведке.

Отметим, что Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и производству золота, урана, меди, калийных солей, фосфоритов и каолина. На территории страны открыто 1931 месторождение, в том числе 814 — строительных материалов различного назначения, 235 — углеводородов, 152 — металлов, 37 — горнорудного, 32 — горнохимического, 30 — камнесамоцветного сырья и другие.