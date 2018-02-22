Товарооборот России с Узбекистаном за 2017 год вырос на треть

В МИД отметили, что доля России в общем объеме внешней торговли с Узбекистаном составила 18,1%, товарооборот за прошлый год вырос до 3,65 миллиарда долларов США

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Товарооборот России с Узбекистаном за 2017 год вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 34%, до 3,65 миллиарда долларов США.

"Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. Доля России в общем объеме внешней торговли Узбекистана по итогам 2017 года составила 18,1%, товарооборот России с Узбекистаном за этот же период вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 34% — до 3,65 миллиарда долларов США", — сообщает пресс-служба МИД России.

Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Узбекистаном (МПК). Последнее, 18-е заседание Межправкомиссии состоялось в Ташкенте 14-15 февраля прошлого года и способствовало дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, отметило ведомство.

© Sputnik/ Эдуард Песов Стала известна повестка встречи Камилова с Лавровым в Москве

В частности, развивается взаимодействие в сфере энергетики и топливно-энергетического комплекса. Российские компании (ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром" и другие) участвуют в геологоразведке и разработке углеводородов в Узбекистане.

В последнее время активизировалось сотрудничество в такой перспективной области, как атомная энергетика. С узбекской стороной подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.