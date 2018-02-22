Узбекистан хочет начать размещение еврооблигаций на $300 миллионов

Ранее министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил, что страна может получить суверенный кредитный рейтинг во второй половине 2018 года

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Узбекистан может до конца 2018 года начать размещение еврооблигаций на сумму до 300 миллионов долларов при условии получения суверенного кредитного рейтинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства финансов республики.

"В случае получения рейтинга в этом году будет рассмотрен вопрос о размещении еврооблигаций. Предварительно — на сумму до 300 миллионов долларов", — уточнил собеседник агентства. По его словам, решения о выходе на рынок еврооблигаций и по объемам выпуска окончательно будут приниматься на уровне руководства страны.

© Sputnik/ Илья Питалев Узбекистан в 2018 году может получить суверенный кредитный рейтинг

"Работа над получением кредитного рейтинга в настоящий момент продолжается", — добавил представитель Минфина, не уточнив детали.

В декабре 2017 года вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров сообщил, что страна может получить суверенный кредитный рейтинг во второй половине 2018 года. В частности, на завершающей стадии находится процедура по привлечению Citibank в качестве финансового консультанта для получения суверенного рейтинга.

Ранее Кучкаров заявлял, что правительство Узбекистана рассматривает суверенный рейтинг как один из способов диверсификации источников привлечения средств из-за рубежа. По его оценке, после получения суверенного рейтинга крупные компании и банки Узбекистана смогут получить аналогичный рейтинг и привлекать средства на рынке.