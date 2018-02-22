Узбекистан опустился на одну строчку в индексе восприятия коррупции

Среди стран постсоветского пространства лидирует Эстония, которая заняла 21-ю строчку рейтинга, а замыкают его Таджикистан и Туркменистан, расположившись на 161-м и 167-м местах

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В индексе восприятия коррупции Узбекистан оказался на 157-м месте, что на один балл ниже прошлогоднего результата.

Среди стран на постсоветском пространстве наименее коррумпированной оказалась Эстония — она заняла 21-ю строчку рейтинга. За ней на 40-м месте расположилась Латвия, на 46-м — Грузия. Беларусь занимает 68-е место, страна поднялась на 11 пунктов по сравнению со своим прошлогодним результатом.

Далее с большим отрывом 107-й пункт занимает Армения. На 122-й строчке рейтинга расположились сразу три страны: Азербайджан, Молдова и Казахстан. Россия и Кыргазстан делят 135-е место, при этом в прошлом году рейтинг РФ был выше на четыре строчки.

Замыкают рейтинг стран постсоветского пространства Таджикистан и Туркменистан, занимая 161-й и 167-й пункт соответственно. Чем ниже положение страны в рейтинге, тем хуже эксперты предполагают уровень коррумпированности. Индекс восприятия коррупции формируется на основе экспертных опросов 12 источников. Для включения страны в рейтинг необходимо минимум три источника.

Каждая страна получает количество баллов от 0 до 100 и на основе этого — позицию в рейтинге. В 2017 году самыми некоррумпированными странами признаны Новая Зеландия и Дания, а самая коррумпированная страна — Сомали — заняла 180-е место. Такие же данные были и в прошлом году.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев указал на факты коррупции во время амнистии в Узбекистане

При этом рейтинг отображает не столько уровень коррупции как таковой, сколько ее восприятие в экспертном сообществе — учеными, экономистами, бизнесменами.

При этом весь список в организации делят на три условных категории: в первой трети стран ситуация стабильная и там все благополучно, во второй трети списка ситуация более-менее нормальная, а в хвосте рейтинга самые неблагополучные, по мнению аналитиков, страны.