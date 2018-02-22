Производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 3%

АО "Узбекэнерго" реализовало в 2017 году 17 инвестиционных проектов

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Электростанции Узбекистана в в 2017 году произвели 60,7 млрд кВт*ч электроэнергии, что больше на 2,9% по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба АО "Узбекэнерго".

На электростанциях компании произведено 52,1 млрд. кВт*ч или 85,9% от общего объема производства по республике. Потребители получили 48 млрд кВт*ч.

Экспорт электроэнергии по сравнению с 2016 годом вырос на 23,6% и его объем составил 1,85 млрд. кВт*ч.

"В рамках сотрудничества осуществлен импорт электрической энергии из Кыргызстана в объеме 1,2 млрд. кВт*ч", — говорится в сообщении.

"Узбекэнерго" реализовало в 2017 году 17 инвестиционных проектов. Например, Так, на Ташкентской ТЭС введена в строй новая парогазовая установка мощностью 370 МВт.

Продолжается с участием иностранных инвестиций реализация проектов строительства ввода на Тахиаташской ТЭС двух парогазовых установок (ПГУ) по 230-280 МВт, а также на Навоийской ТЭС второй ПГУ общей мощностью 450 МВт.

Началась реализация проекта по внедрению высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий со строительством газотурбинной установки на Ферганской ТЭЦ мощностью 17 МВт и Ферганской котельной РК-3 мощностью 7 МВт.

"Проработаны вопросы реализации второго этапа проекта расширения Ангренской ТЭС со строительством энергоблока мощностью 130-150 МВт с теплофикационным отбором для сжигания высокозольного угля", — говорится в сообщении.

В 2017 году построено и реконструировано 3,8 тыс. км линий 0,4-10 кВ и установлено 1250 комплектных трансформаторных подстанций.

В рамках целевых программ по строительству доступного жилья в сельской местности и городах введены 386,8 км линий электропередачи и установлено 465 комплектных трансформаторных подстанций.