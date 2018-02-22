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Узбекистан и Индия создадут Центр развития предпринимательства в Ташкенте

© Foto: jarmoluk
Экономика
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Страны создадут двусторонний деловой совет, подписание документов намечено на апрель

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В настоящее время Узбекистан и Индия прорабатывают вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между торгово-промышленными платами двух стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в г.Дели с рабочим визитом, провел встречу с министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж
© МИД Узбекистана
Камилов обсудил с главой МИД Индии предстоящую конференцию по Афганистану
Об этом в четверг в Ташкенте в рамках узбекско-индийского бизнес-форума заявил председатель ТПП Узбекистана Адхам Икрамов.

Кроме того, по его словам, стороны также намерены создать двусторонний деловой совет. Подписание всех необходимых документов для этого запланировано на апрель 2018 года.

Еще одним важным шагом в налаживании двусторонних деловых контактов между Узбекистаном и Индией станет визит индийских бизнесменов в Ташкент, который состоится в марте этого года. Но и это еще не все.

"В настоящее время мы реализуем совместно с Институтом развития предпринимательства Индии проект создания Узбекско-индийского центра развития предпринимательства в городе Ташкенте, открытие которого запланировано в 2018 году", — сообщил в рамках форума глава ТПП Узбекистана.

Инвестиции в бизнес
© Pixabay/ AlexanderStein
Узбекистан и Индия подписали более 40 договоров на общую сумму $150 млн
Данная инициатива поможет привлечь новые индийские компании к участию в производственных проектах в республике.

Сегодня торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. По итогам 2017 года товарооборот составил 323,6 миллиона долларов, в том числе экспорт — 32,5 миллиона долларов, импорт — 291,1 миллиона долларов.

В экспорте узбекских товаров преобладают плодоовощная продукция, транспортные и туристические услуги, азотные удобрения, растительные соки и экстракты, транспортные средства и их части, шелк-сырец, кожевенное сырье.

Муппаварапу Венкайа Наиду - вице-президент Индии
Prakash SINGH / AFP
Вице-президент Индии: Узбекистан — ключевая страна Центральной Азии
Основную статью импорта индийских товаров в Узбекистан составляют фармацевтическая продукция, механическое и электрическое оборудование, запасные части к автомобилям, транспортные и туристические услуги, оптические приборы и аппараты, химические препараты, органические химические соединения, каучук и резиновые изделия, табачное сырье и отходы.

В настоящее время в республике осуществляют свою деятельность более 100 предприятий с участием индийских инвестиций, 15 из которых со стопроцентным иностранным капиталом. Кроме того, в Узбекистане аккредитованы представительства 16 компаний из Индии.

Теги:
предприниматели, бизнес, ТПП, Индия, Узбекистан



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