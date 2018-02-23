15:01 23 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Рукопожатие

Узбекистан и Россия подписали меморандум в нефтегазовой сфере

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
Получить короткую ссылку
80 0 0

В рамках партнерской деятельности стороны намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов в нефтегазовой сфере

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Республиканский проектный институт "Узинжиниринг" и российская компания "Красноярскгазпром нефтегазопроект" подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ направлен на развитие сотрудничества в нефтегазовой промышленности Узбекистана путем совместной работы, обмена данными и опытом, а также организацией двусторонних визитов.

Логотип компании ExxonMobil
AP Photo / Reed Saxon, File
Визит ExxonMobil: Узбекистан и США запустят общий нефтегазовый проект
Российская компания будет оказывать консультационные услуги, содействие в повышении квалификации и обучении узбекских специалистов международным методам и стандартам проектирования. Кроме того, россияне помогут "Узинжинирингу" в работе по достижению соответствия международному уровню полноценного разработчика предпроектной и проектной документации.

В свою очередь узбекская сторона предоставит российским коллегам возможность ознакомления с проектной средой Узбекистана и изучения ее изнутри для применения полученных навыков в работе с перспективными проектами в стране.

Помимо этого российские специалисты изучат строительные нормативы и стандарты, принятые в республике, ознакомятся с информацией о текущих и потенциальных проектах в сфере.

В рамках партнерской деятельности стороны намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов путем создания консорциумов или привлечения друг друга к проектам в качестве подрядчиков, субподрядчиков или консультантов на договорной основе.

По теме

Марков: Узбекистан — ведущий партнер России по добыче углеводородов в ЦА
Шавкат Мирзиёев раскритиковал "Узбекнефтегаз"
Теги:
Нефть, газ, меморандум, Красноярскгазпром нефтегазопроект, Узинжиниринг, Россия, Узбекистан, Топливно-энергетический комплекс



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Плакат За Родину, за честь, за свободу! 1941 год
Советские плакаты как история жизни красноармейцев
Пенсионер въехал на внедорожнике в подземный переход в Санкт-Петербурге
Входит, но не выходит: зачем пенсионер загнал свой джип в подземный переход
Узбекско-корейские отношения
Узбекско-корейские связи: торговля, инвестиции и наука

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054