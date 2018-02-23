Узбекистан и Россия подписали меморандум в нефтегазовой сфере

В рамках партнерской деятельности стороны намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов в нефтегазовой сфере

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Республиканский проектный институт "Узинжиниринг" и российская компания "Красноярскгазпром нефтегазопроект" подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ направлен на развитие сотрудничества в нефтегазовой промышленности Узбекистана путем совместной работы, обмена данными и опытом, а также организацией двусторонних визитов.

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Российская компания будет оказывать консультационные услуги, содействие в повышении квалификации и обучении узбекских специалистов международным методам и стандартам проектирования. Кроме того, россияне помогут "Узинжинирингу" в работе по достижению соответствия международному уровню полноценного разработчика предпроектной и проектной документации.

В свою очередь узбекская сторона предоставит российским коллегам возможность ознакомления с проектной средой Узбекистана и изучения ее изнутри для применения полученных навыков в работе с перспективными проектами в стране.

Помимо этого российские специалисты изучат строительные нормативы и стандарты, принятые в республике, ознакомятся с информацией о текущих и потенциальных проектах в сфере.

В рамках партнерской деятельности стороны намерены принимать совместное участие в разработке и реализации проектов путем создания консорциумов или привлечения друг друга к проектам в качестве подрядчиков, субподрядчиков или консультантов на договорной основе.