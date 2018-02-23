Товар лицом: в Душанбе покажут узбекские товары

На выставке будет представлена продукция автомобильной, сельскохозяйственной, пищевой, легкой, фармацевтической, химической, нефтегазовой, металлургической и электротехнической промышленности, а также строительные материалы и образцы ремесленничества.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В первой половине марта этого года в Душанбе пройдет выставка национальной продукции из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

Экспозиция под брендом "Сделано в Узбекистане" ознакомит представителей деловых кругов Таджикистана с востребованной в стране продукцией. В свою очередь это позволит стимулировать поставки узбекских товаров и услуг на таджикский рынок.

"На выставке будет представлена продукция автомобильной, сельскохозяйственной, пищевой, легкой, фармацевтической, химической, нефтегазовой, металлургической и электротехнической промышленности, а также строительные материалы и образцы ремесленничества", — сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли Узбекистана.

Кроме того, в это же время в таджикской столице намечено проведение бизнес-форума для деловых кругов двух стран. В рамках мероприятия будет презентован инвестиционный потенциал стран и организован ряд встреч в формате B2B и B2G.

По мнению министра вешней торговли Жамшида Ходжаева, проведение подобных мероприятий за рубежом позволяет налаживать сотрудничество с иностранными партнерами по поставке отечественной продукции на внешние рынки. Так, например, в рамках организованных взаимных национальных выставок в Душанбе и Ташкенте был подписан пакет документов в торговой сфере на сумму более 100 миллионов долларов, подчеркнул он.

Узбекистан в настоящее время ведет работу по предоставлению таджикским банкам кредитных линий, средства которых будут направлены для покупки продукции узбекского производства. Эксперты заявляют, что это позволит в минимальные сроки значительно увеличить деловую активность между двумя странами.

Отметим, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 236,8 миллиона долларов, что на 20,2% больше, чем в предыдущий год. Основные позиции экспорта в Таджикистан — транспортные услуги, минеральные удобрения и продовольственные товары. Также на территории Узбекистана действуют 22 предприятия с участием таджикского капитала.

Начиная с апреля 2017 года НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами двух республик.

Напомним, что в марте Душанбе с государственным визитом посетит Шавкат Мирзиёев. В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.