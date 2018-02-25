Грузия вдвое уменьшила стоимость транзита грузов для Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Грузия предоставила Узбекистану скидку в 50% на транзит всех видов грузов по железной дороге через свою территорию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik/ Катерина Совдагари Узбекистан и Грузия намерены развивать экономическое сотрудничество

Как сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли республики, эти договоренности были достигнуты в рамках прошедшего 22 — 23 февраля 2018 года визита рабочей группы во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым в Тбилиси.

По итогам встречи с руководством АО "Грузинская железная дорога" стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, эффективном использовании международных транспортных коридоров и увеличении объема транзитных грузов, перевозимых по железным дорогам обеих стран.

"Одним из результатов этих переговоров стало предоставление грузинской стороной скидки в размере 50% на перевозку всех видов узбекских грузов", — прокомментировал Сахиб Саифназаров.

Кроме того, узбекская делегация провела встречи и в других государственных и коммерческих структурах Грузии. Так, например, в рамках переговоров в Министерстве экономики и устойчивого развития были обсуждены вопросы проведения в Тбилиси очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По итогам этого заседания стороны намерены заключить конкретные договоренности и контракты, в частности, по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, вопросам использования транспортных коридоров, проходящих по грузинской территории, а также открытию совместного торгового дома в Тбилиси.

В Министерстве сельского хозяйства Грузии и мэрии Тбилиси узбекская делегация провела презентацию всей линейки производимой в Узбекистане автомобильной и сельскохозяйственной техники. Кроме того, гости встретились и с крупными региональными автодилерами.

По словам Саифназарова, грузинская сторона проявила интерес к продукции узбекского автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, предложив принять активное участие в проводимых тендерах на поставку автобусной техники для муниципальных нужд и средств малой механизации для предприятий сельского хозяйства.

В сентябре 2017 года в Нью-Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили договорились развивать отношения стран. Тогда глава Узбекистана подчеркнул важность транзитного потенциала Грузии, в частности важность морского порта Анаклия, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и скоростной магистрали Восток-Запад.