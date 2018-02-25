Грузия поможет Узбекистану в развитии виноделия

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан и Грузия достигли ряда договоренностей по сотрудничеству в сфере виноделия и виноградарства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Они были оформлены в рамках визита рабочей группы Узбекистана во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым в Тбилиси.
"Кроме того, представители Узбекистана провели переговоры с уполномоченными ведомствами Грузии по развитию виноделия и экспортного продвижения винной продукции. По итогам встречи в Национальном агентстве вина при Министерстве сельского хозяйства были достигнуты договоренности об обмене опытом, развитии партнерских отношений в сфере виноградарства и виноделия, а также сертификации вино-водочной продукции", — отметили в Министерстве внешней торговли.
В Узбекистане в прошлом году было произведено 20,7 миллиона литров виноградного вина (рост на 0,7%), 63,6 миллиона литров водки и ликёроводочных изделий (1,4%), 789,5 тысячи литров коньяка (4,6%) и 70,9 миллиона литров пищевого спирта (3,9%).
Собственное виноградарство является ключевой основой успешного развития отечественного виноделия. В настоящее время в республике районировано и выращивается 43 сорта винограда, в том числе 17 винных. Наряду с местными сортами широкое распространение получили и зарубежные — европейские, представленные 15 сортами.
Основными экспортными рынками для узбекского вина являются Россия и Казахстан, которые совместно занимают порядка 80-90% от всего экспорта. Также продукция отправляется в Туркменистан и Кыргызстан, в последние два года пилотные поставки осуществлены в CША, Китай, Японию, Латвию, Израиль и другие страны.