Грузия поможет Узбекистану в развитии виноделия

В Узбекистан будут привлекаться ведущие грузинские эксперты по изучению сырьевой базы

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан и Грузия достигли ряда договоренностей по сотрудничеству в сфере виноделия и виноградарства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Они были оформлены в рамках визита рабочей группы Узбекистана во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым в Тбилиси.

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Так, например, в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного с руководством Национального центра распространения виноградной лозы и фруктовых деревьев, в Узбекистан будут привлекаться ведущие грузинские эксперты по изучению сырьевой базы. Также стороны намерены активно сотрудничать в сфере выращивания, закладки и импорта научно-адаптированных виноградных саженцев.

"Кроме того, представители Узбекистана провели переговоры с уполномоченными ведомствами Грузии по развитию виноделия и экспортного продвижения винной продукции. По итогам встречи в Национальном агентстве вина при Министерстве сельского хозяйства были достигнуты договоренности об обмене опытом, развитии партнерских отношений в сфере виноградарства и виноделия, а также сертификации вино-водочной продукции", — отметили в Министерстве внешней торговли.

В Узбекистане в прошлом году было произведено 20,7 миллиона литров виноградного вина (рост на 0,7%), 63,6 миллиона литров водки и ликёроводочных изделий (1,4%), 789,5 тысячи литров коньяка (4,6%) и 70,9 миллиона литров пищевого спирта (3,9%).

Собственное виноградарство является ключевой основой успешного развития отечественного виноделия. В настоящее время в республике районировано и выращивается 43 сорта винограда, в том числе 17 винных. Наряду с местными сортами широкое распространение получили и зарубежные — европейские, представленные 15 сортами.

На сегодняшний день виноградные плантации занимают территорию на площади более 140 тысяч гектаров, из которых 45 тысяч гектаров винного направления.

Основными экспортными рынками для узбекского вина являются Россия и Казахстан, которые совместно занимают порядка 80-90% от всего экспорта. Также продукция отправляется в Туркменистан и Кыргызстан, в последние два года пилотные поставки осуществлены в CША, Китай, Японию, Латвию, Израиль и другие страны.