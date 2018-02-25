16:45 25 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Виноградная лоза и вино в бокале

Грузия поможет Узбекистану в развитии виноделия

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Экономика
Получить короткую ссылку
61 0 0

В Узбекистан будут привлекаться ведущие грузинские эксперты по изучению сырьевой базы

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан и Грузия достигли ряда договоренностей по сотрудничеству в сфере виноделия и виноградарства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Они были оформлены в рамках визита рабочей группы Узбекистана во главе с заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым в Тбилиси.

Грузовые фуры
© Sputnik/ Михаил Воскресенский, STF
Грузия вдвое уменьшила стоимость транзита грузов для Узбекистана
Так, например, в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного с руководством Национального центра распространения виноградной лозы и фруктовых деревьев, в Узбекистан будут привлекаться ведущие грузинские эксперты по изучению сырьевой базы. Также стороны намерены активно сотрудничать в сфере выращивания, закладки и импорта научно-адаптированных виноградных саженцев.

"Кроме того, представители Узбекистана провели переговоры с уполномоченными ведомствами Грузии по развитию виноделия и экспортного продвижения винной продукции. По итогам встречи в Национальном агентстве вина при Министерстве сельского хозяйства были достигнуты договоренности об обмене опытом, развитии партнерских отношений в сфере виноградарства и виноделия, а также сертификации вино-водочной продукции", — отметили в Министерстве внешней торговли.

В Узбекистане в прошлом году было произведено 20,7 миллиона литров виноградного вина (рост на 0,7%), 63,6 миллиона литров водки и ликёроводочных изделий (1,4%), 789,5 тысячи литров коньяка (4,6%) и 70,9 миллиона литров пищевого спирта (3,9%).

Собственное виноградарство является ключевой основой успешного развития отечественного виноделия. В настоящее время в республике районировано и выращивается 43 сорта винограда, в том числе 17 винных. Наряду с местными сортами широкое распространение получили и зарубежные — европейские, представленные 15 сортами.

Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане
© Flickr
Узбекский винодельческий холдинг выпустит продукцию на 2 трлн сумов
На сегодняшний день виноградные плантации занимают территорию на площади более 140 тысяч гектаров, из которых 45 тысяч гектаров винного направления.

Основными экспортными рынками для узбекского вина являются Россия и Казахстан, которые совместно занимают порядка 80-90% от всего экспорта. Также продукция отправляется в Туркменистан и Кыргызстан, в последние два года пилотные поставки осуществлены в CША, Китай, Японию, Латвию, Израиль и другие страны.

Теги:
Грузия, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Сейсмографы
    Дрожь земли

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры
    Хорошие у вас горы!

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Показ выпускников Лондонского университета искусств Central Saint Martins на Неделе моды в Лондоне
Ярко и роскошно: как прошла Неделя моды в Лондоне
Спутник_Двойники лидеров США и Северной Кореи веселятся на Олимпиаде
Как Олимпиада помирила Трампа и Ким Чен Ына
Кем не могут работать мигранты в России
Кем и где мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054