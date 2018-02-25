Грузы на трассе Узбекистан-Кыргызстан-КНР перевозить стало проще

Уже сегодня имеются заявки на перевозку внешнеторговых грузов на три месяца вперед в объеме 27 тысяч тонн

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Перевозка грузов автотранспортом по трассе, проходящей по территории трех государств — Узбекистана, Кыргызстана и Китая, — началась в воскресенье по бланкам трехсторонних соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства внешней торговли Узбекистана.

Пресс-служба Мэрии Оша Узбекистан отправляет первую автоколонну по маршруту Ташкент-Ош-Кашгар

В начале февраля Агентство автомобильного и речного транспорта Узбекистана начало выдавать бланки трехсторонних разрешений для транспортировки грузов по трассе "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар".

Эти бланки позволяют автоперевозчикам из Узбекистана впервые напрямую заезжать в Китай без приобретения дополнительных разрешений на киргизско-китайской границе. Такое же право получили китайские перевозчики, следующие через киргизско-узбекскую границу.

" С 25 февраля открыто движение по автомобильному коридору "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" по трехсторонним бланкам", — уточнил представитель министерства.

По его данным, соответствующие ведомства трех стран на первоначальном этапе обменялись 500 бланками трехсторонних разрешений на осуществление перевозок.

"Уже сегодня имеются заявки на перевозку внешнеторговых грузов на три месяца вперед в объеме 27 тысяч тонн", — сообщили в МВТ.

В частности, речь идет о продукции текстильной, кожевенной отраслей, сельхозпродукции из Узбекистана, а также импорта электротехнической промышленности и машиностроения из Китая. До конца года объем перевозок грузов по данному коридору из Узбекистана и в обратном направлении планируется довести до 100 тысяч тонн.

Автотрасса Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар протяженностью 915 километров проходит через территорию трех стран — Узбекистана (393 километра), Кыргызстана (280 километров) и Китая (242 километров).

По данным МВТ, стоимость перевозки пятифутового контейнера грузовым автотранспортом по данной автодороге составит около 2 тысяч долларов, что на 20% ниже стоимости его перевозки железнодорожным транспортом по маршруту Хоргос — Алтынколь — Алма-Ата — Ташкент.

В мае 2017 года правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое выступило в силу с 1 января 2018 года. В соответствии с документом, стороны будут предоставлять друг другу право на международные автомобильные перевозки по территории своих государств автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории одной из стран. Действовавшее до этого соглашение было подписано в декабре 1993 года и не предусматривало трехсторонних бланков.