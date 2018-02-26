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Бизнесмен за работой

Бизнес в Узбекистане распределят по категориям риска

© Flickr/ Wonderlane
Экономика
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Новая система даст возможность распределять виды деятельности субъектов предпринимательства по категориям риска. На их основе будет рассматриваться целесообразность включения предпринимателей в план-график проверок

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан намерен внедрить систему "риск анализа" при проверках деятельности предпринимателей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом указа главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса".

Калькулятор
© Pixabay
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Новая система даст возможность распределять виды деятельности субъектов предпринимательства по категориям риска. На их основе будет рассматриваться целесообразность включения предпринимателей в план-график проверок. При этом бизнес с низкой категорией риска вовсе избавят от проверок.

В первую очередь к группе с низкой категорией риска планируется отнести субъектов предпринимательства, регулярно и достоверно представляющих отчетность, а также своевременно уплачивающих установленные налоги и другие обязательные платежи.

В документе также предусмотрены меры по повышению прозрачности проводимых проверок, согласно которым будет определен порядок ведения единого перечня контролирующих органов и их контрольных функций. Появление данного механизма направлено на предотвращение и недопущение случаев инициирования и проведения незаконных проверок бизнеса.

Отметим, что сегодня в стране существует достаточно запутанная система проверок предпринимателей. Кроме того, не искоренена практика проведения незаконных проверок, а количество контрольных и надзорных функций государственных органов продолжает оставаться значительным.

Так, например, сейчас проверку деятельности хозяйствующих субъектов осуществляют 40 различных организаций, часть контрольных функций которых дублируется или не отвечает требованиям современного рыночного регулирования.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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