Бизнес в Узбекистане распределят по категориям риска

Новая система даст возможность распределять виды деятельности субъектов предпринимательства по категориям риска. На их основе будет рассматриваться целесообразность включения предпринимателей в план-график проверок

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан намерен внедрить систему "риск анализа" при проверках деятельности предпринимателей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом указа главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса".

Новая система даст возможность распределять виды деятельности субъектов предпринимательства по категориям риска. На их основе будет рассматриваться целесообразность включения предпринимателей в план-график проверок. При этом бизнес с низкой категорией риска вовсе избавят от проверок.

В первую очередь к группе с низкой категорией риска планируется отнести субъектов предпринимательства, регулярно и достоверно представляющих отчетность, а также своевременно уплачивающих установленные налоги и другие обязательные платежи.

В документе также предусмотрены меры по повышению прозрачности проводимых проверок, согласно которым будет определен порядок ведения единого перечня контролирующих органов и их контрольных функций. Появление данного механизма направлено на предотвращение и недопущение случаев инициирования и проведения незаконных проверок бизнеса.

Отметим, что сегодня в стране существует достаточно запутанная система проверок предпринимателей. Кроме того, не искоренена практика проведения незаконных проверок, а количество контрольных и надзорных функций государственных органов продолжает оставаться значительным.

Так, например, сейчас проверку деятельности хозяйствующих субъектов осуществляют 40 различных организаций, часть контрольных функций которых дублируется или не отвечает требованиям современного рыночного регулирования.